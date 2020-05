Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores de la historia, está viviendo una segunda juventud. Los problemas de drogas y alcohol, de los que era adicto, como él mismo ha reconocido, los ha superado mediante una vía poco convencional y sorprendente, que muchos lo entienden como un estilo de vida: el veganismo.

"Convertirme en vegano me ha dado la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar", explicó Tyson, que ha encontrado en este tipo de nutrición una vía de escape para salir de la vida oscura, marcada por su adicción. Un agujero negro que ha llevado consigo a muchos deportistas de la élite, y que ahora ya no cuenta en sus filas con Tyson.

Así explica el boxeador lo mal que se encontraba en términos de salud, y de lo que le ha salvado esta nueva vida: "Tenía presión arterial alta, estaba casi muriendo y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida", zanjó.

Tal es el grado de mejoría mental y física de Tyson que se ha rumoreado sobre una posible vuelta a los rings, por parte de 'Iron Mike', ratificado por su propio entrenador, Rafael Cordeiro, que comentó el sorprendente estado de forma de Mike Tyson: "No sabía qué esperar de una persona que no ha boxeado desde hace casi diez años. No esperaba un hombre con la misma velocidad y potencia que un chaval de 21 o 22 años".

