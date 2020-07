Las opiniones de Ferran Adrià sobre Vox, Pablo Iglesias y los líderes del 'procés'

Ferran Adrià empezó fregando platos y no se ha sacado ninguna carrera, pero eso no le ha impedido dar clases en Harvard, contar con cuatro doctorados honoris causa y, por supuesto, gracias a su trabajo en elBulli, convertirse en uno de los cocineros más prestigiosos e influyentes del mundo. De todo ello ha hablado en la entrevista concedida a La Fábrica, el espacio de YouTube conducido por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

Además de explicar alguno de los proyectos de elBulilFoundation, Adrià ha reflexionado sobre uno de sus temas favoritos: la innovación y la creatividad. Pero Rufián no ha tardado en ponerle contra las cuerdas, haciéndole elegir entre McDonald's y Burger King ("me quedo con McDonalds's porque fueron los primeros y hay que poner en valor al pionero"), Pesadilla en la Cocina o MasterChef ("Pesadilla, porque habla de la gestión y en lo que ves ahí hay una parte de razón"), y también entre su mejor alumno: "Andoni Luis Aduriz es uno de los grandes creadores de los últimos 30 años en el mundo y José Andrés es el paradigma de la cocina con alma social".

Rufián también le ha preguntado qué opina sobre las plataformas de comida a domicilio, como Glovo o Deliveroo, a lo que Adrià ha respondido que "las dos cosas más importantes que van a pasar después del COVID-19 van a ser el teletrabajo y la educación on line". Ambas cuestiones, desde su punto de vista, amenazan la existencia de los bares de menú. "Es como Uber y Cabify con los taxis", ha dicho.

Opiniones políticas

Pero La Fábrica es un espacio muy político y Gabriel Rufián no se ha andado con rodeos: "¿Con quién compartirías un menú degustación: Pedro Sánchez o Pablo Casado?". Una pregunta de la que Adrià se ha salido por la tangente: "Nunca como con políticos". Al tener que elegir entre Jordi Pujol y Carles Puigdemont, Adrià ha asegurado que siempre se ha llevado bien con todos los presidentes de la Generalitat, añadiendo que reconoce la labor de modernización de Pujol. "Pero claro, no estoy a favor de la corrupción".

Adrià también ha asegurado que, aunque tiene su propia ideología y sus ideas sobre qué es la patria, pero él se declara "de la gente, da igual si son de izquierdas o de derechas". Rufián le ha preguntado entonces cómo explicaba el procés cuando viajaba al extranjero: "Es una cuestión de sentimientos así que todo el mundo tiene razón. ¿Por qué eres del Barça? ¿Por qué quieres a tu madre? No hay una razón".

El portavoz de ERC también le ha preguntado por el papel de la Unión Europea como mediadora en el conflicto catalán: "Yo soy muy europeo. Pero si nos dejan tirados con el COVID... ¡Nos tienen que ayudar con el COVID! Si no, nos escapamos. Y con el tema catalán, igual. Pero tú has sido diputado. No creo que tenga que venir un cocinero a explicarte cómo arreglarlo".

Adrià también ha reconocido que ha llevado mal la encarcelación de los políticos independentistas condenados en el llamado juicio del procés: "Tú sabes de mi relación con Oriol. No creo que nadie esté alegre. Tienes que ser mala persona para alegrarte de que alguien esté en prisión. Ha sido todo muy triste. Me hubiera gustado que no pasara todo esto".

Ferran Adrià también ha abogado por subir el sueldo de los políticos para asegurarse que la gestión pública dependa de los mejores profesionales. "Un país es como una gran empresa", ha sentenciado el chef, quien además ha instado a Rufián y a sus colegas a mantener ante las cámaras el mismo tipo de relación que tienen "en el backstage".

Otro de los momentos más sorprendentes de la entrevista ha llegado con la pregunta sobre Vox. "Me preocupan los extremismos, pero yo no puedo criticar a los votantes de Vox. Es antidemocrático. Tengo mucho respeto", ha dicho el chef. "Y si me preguntas por Abascal, me pasa como con Trump o Bolsonaro. No lo entiendo. Pero algo habremos hecho mal para que estén ahí".

El chef también ha dejado otras reflexiones interesantes, aunque un tanto confusas: "La monarquía se tiene que reinventar, pero un presidente de la República tampoco me gusta", ha dicho. Y cuando Rufián le ha preguntado por el líder de Podemos, Adrià ha asegurado que "Pablo Iglesias necesitaría más tiempo para reflexionar" porque "tiene que entender que tener una empresa o no es ser mala gente".

El cocinero de L'Hospitalet, que se ha definido a sí mismo como "un tipo de 58 años que intenta no ser un cabrón y divertirse tanto como puede", también ha hablado sobre la polémica generada por el vídeo de los mejillones en escabeche. Para entenderlo, según el chef, era necesario haber visto también el vídeo anterior.