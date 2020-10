Las mascarillas que usas y no son tan eficaces como crees

FFP1, FFP2, quirúrgicas, higiénicas, de tela... Numerosas opciones a la hora de elegir mascarilla, pero ¿cuál es la mejor? La novedad que supone este accesorio en nuestro día a día hace que sea difícil acertar a la hora de comprar una mascarilla y más si se tiene en cuenta la diversidad existente en el mercado, aunque muchas no sirven para proteger frente a la COVID-19.

El Gobierno lo deja claro: para las personas sanas –o que creen estarlo–, las más útiles son las higiénicas. Lo más beneficioso, tanto para el medioambiente como para nuestro bolsillo, es que sean reutilizables y, por lo tanto, de tela. Pero, para ser eficaces frente al coronavirus, deben cumplir la norma UNE 0065, y, a primera vista, es complicado saberlo.

Cómo saber si una mascarilla de tela cumple la norma UNE 0065

Mascarillas con filtros, tela FFP2… La doctora en Farmacia, Marián García, más conocida como Boticaria García, se dedica a desmentir muchas de estas afirmaciones a través de sus redes sociales. Pese a que asegura que las mascarillas no homologadas “son complementos que no se pueden prohibir”, sería necesario que “hubiera más inspecciones por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Consumo para evitar las falsas certificaciones que están ocurriendo”.

De hecho, García recuerda que la información de la mascarilla debe estar incluida en su etiqueta. En concreto, los criterios de aceptación establecidos por el Ejecutivo para las de tela reutilizables son una eficacia de filtración del 90% como mínimo, sumada a una respirabilidad en la que la presión diferencial necesaria para hacer pasar el aire a través de la mascarilla sea inferior a 60Pa/cm2. Estos datos deben aparecer junto al producto, además del número de lavados que soporta.

Si queremos hacer las mascarillas en casa, García recomienda usar una de las telas que enumera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su página web. “Una mascarilla que sea de un tejido que no se haya testado, que no sepamos su filtración, puede dejar escapar cuatro, cinco o seis veces más partículas que una mascarilla que cumpla la norma”, advierte. Además, la recientemente galardonada con el Premio Especial Reconocimiento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición aconseja no hacer la costura en el centro de la mascarilla, porque “es el lugar donde estamos constantemente exhalando”.

De mayor a menor eficacia

Según un estudio publicado por la revista científica 'Science Advances' de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, las mascarillas que más protegen son las N95 sin válvula, equivalentes a las FFP2 europeas, así como las quirúrgicas. En esta investigación, también se prueba que la mayoría de las mascarillas protegen más que no llevar nada, a excepción de algunas telas que dividen las gotas expulsadas en otras más pequeñas y fomentan su expansión.

Boticaria García se muestra de acuerdo. “Hay que taparse la boca”, insiste. No obstante, avisa en particular de la importancia de comprobar que las mascarillas quirúrgicas cumplan la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019. “Que una mascarilla sea de color azul no significa que cumpla la normativa”, recuerda.

"La mejor mascarilla es la distancia"

García lamenta que no se haya mejorado el uso de mascarillas. Según la divulgadora, “se ha insistido mucho en usarlas, pero no en el cómo”. Para que cumpla su función, debe ajustarse y cubrir “boca, nariz y barbilla”. Asimismo, se recomienda ponerla con las manos limpias, no tocarla mientras está puesta y quitársela por la parte de atrás, después de lo cual hay que volver a lavarse las manos.

Aun así, de poco vale el uso de mascarilla si no se siguen el resto de medidas de prevención. Así lo señala el Ministerio de Sanidad, que subraya la necesidad de lavarse las manos “frecuente y meticulosamente”, mantener el distanciamiento físico y aislarse en caso de tener síntomas. Como dice el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, “la mejor mascarilla es la distancia”.