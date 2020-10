'Banana Split': ¿a mitad de camino entre 'Cachitos' y 'MasterChef Celebrity'?

La 2 de Televisión Española estrena esta noche (23.00) Banana Split, un nuevo programa de música y gastronomía conducido por Mikel Iturriaga (El Comidista) y por el que van a pasar multitud de profesionales de ambos mundos: Betty Missiego, Pepe Solla, Amaia, Begoña Rodrigo, Iván Ferreiro, Diego Guerrero, Los Punsetes, Álex Ubago, Edorta Lamo, Jeanette, Belako...

El objetivo es crear una lista de canciones en cada programa y, para conseguirlo, Los músicos cantarán, pero también hablarán de su relación con la comida. Los cocineros, por su parte, tendrán que enfrentarse a preguntas musicales. Pero siempre con grandes dosis de autoparodia y cachondeo marca de la casa.

El primer programa, por ejemplo, pivota alrededor del concepto fast food. "Eso, llevado a la música, son canciones de consumo rápido, radiofórmula… Pero nos preguntamos si, al igual que hay comida rápida que está buena, también existen éxitos fáciles pero bien hechos", señala Iturriaga. "Y me voy encontrando con músicos y cocineros. Eso es lo que vertebra el programa".

El director de El Comidista no cree que Banana Split —que toma el nombre de un postre colorido y excesivo, pero también de una canción de la francesa Lio— sea "un programa que te vaya a enseñar a cocinar", pero eso no significa que se hable (y mucho de cocina). "El objetivo es entretener, jugamos con el humor e informar de gente que hace cosas interesantes".

¿Está a mitad de camino entre MasterChef Celebrity y Cachitos de Hierro y Cromo, entonces? "Por el humor, mucho más cerca de Cachitos", responde Iturriaga. "Y aunque salen caras conocidas, no le veo mucha relación con MasterChef Celebrity".

60 entrevistas para 10 programas

Iturriaga explica que el programa empezó a grabarse en febrero, por lo que se ha visto muy afectado por la pandemia de COVID. "¡Ha sido el parto de los montes!", cuenta. "Y el proceso ha sido trabajoso porque hemos grabado un total de 60 entrevistas y ninguna en plató. Cada entrevista es de su padre y de su madre, pero al menos se nota en el resultado porque es variado y entretenido".

En lo que se refiere a la música, el periodista bilbaíno señala que Banana Split combinará nuevos artistas de la escena independiente con viejas glorias de la canción española —Betty Missiego, Paloma San Basilio o Jeanette— que, en su opinión, han dado "muchísimo juego".

A la cantante Rebeca, por ejemplo, le hicieron pelar tomates (algo duro de pelar) y al lacrimógeno Álex Ubago le pusieron a prueba cortando cebollas. "Hay gente que sorprende", dice Iturriaga. "Yo no me pongo su música en casa, con todos los respetos, pero fue divertidísimo hablar con él".

Con un menú tan apetecible y con colaboradores tan destacados como Miqui Puig, Pepe Colubi, Ángel Carmona (Radio 3) y la youtuber Living Postureo, ¿a qué aspira Banana Split? "Todo lo que sea no pasar de un 30% de share sería un fracaso", responde Iturriaga entre risas. "Me importa audiencia, claro. Aspiro a que el programa lo vea bastante gente, pero soy consciente de qué cadena lo emite y qué tipo de programa es. Ojalá guste porque la segunda sería mejor que la primera".

"¿Me corto las venas o me las peino?"

Aunque Mikel Iturriaga fue, durante muchos años, un respetado periodista musical, en la última década se ha dedicado, sobre todo, a compartir recetas e historias gastronómicas en la web de El Comidista, un proyecto de gran éxito que le ha convertido en uno de los grandes referentes de un sector que, al igual que el de la música, atraviesa uno de los momentos más duros de su historia.

"¿Me corto las venas o me las peino?", se pregunta con ironía. "Siento mucha pena y mucha tristeza por lo que está pasando. Lo de Cataluña es la puntilla. Me gustaría dar palabras de ánimo y decir que espero que ambos sectores, que llevan una racha muy dura, puedan recuperarse pronto. Pero hace siglos que no se venden discos y ahora también fallan los directos… Y en el caso de la hostelería, otro drama. No voy a entrar en juzgar si las medidas son las correctas, no tengo ni idea. Pero pienso en negocios pequeños que las están pasando canutas. Ojalá puedan reabrir".