La vacuna de Oxford contra el coronavirus genera una respuesta inmune "robusta" en mayores de 55 años

Los ensayos de la vacuna contra el coronavirus en la que trabajan la Universidad de Oxford y AstraZeneca ofrecen resultados esperanzadores para los anciones. Según informa este lunes el Financial Times, está generando una respuesta inmunitaria "robusta" en personas mayores de 55 años.

Se ha descubierto que la vacuna desencadena la creación de anticuerpos protectores y también de las misteriosas células T, una suerte de células que tienen el propósito de identificar y matar patógenos invasores e, incluso, células infectadas. Una respuesta inmunitaria que los investigadores califican de "robusta" en los grupos de mayor edad, que es precisamente la población más vulnerable al virus y la que será priorizada cuando comience la vacunación.

El pasado mes de julio se publicó que esta respuesta inmune se había conseguido en el grupo que abarcaba los 18 y los 55 años. Después comenzaron las pruebas entre la población más vulnerable y se está viendo que también se están obteniendo buenos resultados. "Si tienen datos que muestran que la vacuna genera una buena inmunidad, medida en el laboratorio, en el grupo de más de 55 años, y que incluye una buena respuesta en gente que es mucho mayor, creo que es una señal prometedora", señaló al diario Jonathan Ball, profesor de virología de la Universidad inglesa de Nottingham.

La vacuna está cada vez más cerca de ser eficaz aunque los expertos insisten en que estas pruebas de inmunidad positiva todavía no son una garantía absoluta de que la vacuna de Oxford sea eficaz y segura, solo es un paso más y muy importante, en el camino. Una vez se supere esta fase 3 en que se encuentra, debe pasar el control de los reguladores antes de poderse comercializar y proceder a una vacunación masiva.

Problemas durante los ensayos

Durante este tiempo, los ensayos de la vacuna de AstraZeneca se han visto interrumpidos en una ocasión. En septiembre, un voluntario sufrió una reacción adversa y se pararon las pruebas durante un periodo muy breve.

Además, hace tan solo unos días, otro voluntario que participaba en los ensayos murió en Brasil. No trascendieron muchos más detalles pero la prensa local señalaba que esa persona había recibido un placebo y no la vacuna. Tras este caso, las pruebas no se han visto interrumpidas.