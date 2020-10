Es casero, pero funciona: el truco para conseguir una fideuá con más sabor

La fideuá se ha convertido en uno de los platos más populares de las reuniones domingueras. Lo era muchos antes del COVID y lo sigue siendo, por mucho que ahora debamos limitar esas comidas familiares a un máximo de seis personas o incluso a restringirla solo a convivientes. En tiempos de angustia por la pandemia, nada reconforta como un buen plato casero y, aunque la paella valenciana o el pollo al horno gozan de muchas simpatías, la fideuá también tiene su público.

La receta no es muy distinta a la de una paella. Aunque su origen no está del todo claro, se cree que el plato tiene unos 100 años de historia y que procede de un barco pesquero de Gandía en el que, ante la inesperada falta de arroz, alguien decidió sustituir este ingrediente por unos fideos. El resultado, a la vista está, fue todo un éxito. Y su popularidad sigue in crecendo.

Pero hay un detalle muy sencillo que muchas recetas obvian y que puede mejorar mucho el sabor del plato: tostar los fideos previamente, ya sea con unos minutos de horno o en la propia cazuela de la fideuà, con un poco de aceite. Algo parecido a lo que en muchos hogares se hace también con el arroz.

"Tostando los fideos modificamos el sabor y la textura. Conseguimos un sabor más agradable debido a la reacción de Maillard (caramelización) y eliminamos sabores de harina cruda, además la textura final será más tersa", explica Alejandro Salcedo, subcampeón de España en el concurso Mejor Cocinero Joven 2017.

La chef Carme Ruscalleda también se muestra a favor de esta costumbre: "Al tostarlos conseguimos un bello y seductor color dorado-tostado y conseguimos deshidratarlos más aún, de manera que en la cocción en el horno con un caldo corto, por desecación y reducción, los fideos queden empinados y bellísimos".