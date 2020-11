Pedro Sánchez critica la "deslealtad" de los barones en la Ejecutiva del PSOE

"Muy tranquilo, pero demoledor". Así describe un miembro de la Ejecutiva federal del PSOE el tono de la intervención del presidente del Gobierno en la reunión de este lunes tras las críticas en público de dirigentes territoriales por el apoyo de Bildu a los Presupuestos. Pedro Sánchez ha lamentado la "deslealtad" de los dirigentes territoriales que hablan en público pero no le expresan esas quejas en privado, según aseguran a la SER fuentes presentes en una reunión, en la que el jefe del Ejecutivo ha defendido que este no es el PSOE de siempre, pero "siempre es el PSOE". En la cita ha participado por videoconferencia una de las voces más duras contra el acuerdo con Bildu, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Distintas fuentes de la Ejecutiva coinciden en que se ha producido un "cierre de filas total" con el Gobierno para la aprobación de los Presupuestos. "Ni un paso atrás", añaden, después de oír las explicaciones de Fernández Vara, que ha explicado que lo que le molestó fue la escenificación de Pablo Iglesias.

Entre las intervenciones más aplaudidas a puerta cerrada, la de el ex lehendakari Patxi Lopez que, según esas fuentes, ha criticado la "indecencia e inmoralidad" de la derecha. En la reunión se han oído argumentos como que el PSOE es el partido que terminó con la violencia terrorista y que aprobó la mejor la ley de víctimas.

Los barones más críticos

Tres fueron los presidentes autonómicos más críticos por el apoyo de Bildu a las cuentas públicas. El más explícito fue el extremeño Guillermo Fernández Vara: "Iré a la farmacia a buscar un antiemético", dijo al conocer el apoyo de los de Otegi. También fue duro en sus palabras el manchego Emiliano García-Page: "Podemos nos marca la agenda. Lo de Bildu no tiene pase. Iglesias debe de estar encantado", dijo el barón socialista en los micrófonos de la SER. El aragonés Javier Lambán también ha mostrado públicamente su crítica al apoyo de Bildu. Este mismo lunes, también en la SER, decía que aunque no le va a decir al presidente Pedro Sánchez "lo que tiene que hacer", en su opinión "fortalecer a la opción liberal por excelencia que es Ciudadanos me parece que sería muy importante".

Ábalos niega que haya un pacto con Bildu

En rueda de prensa, el secretario de Organización, José Luis Ábalos ha asegurado que el Gobierno no puede rechazar los votos de nadie. "Lo de Bildu es una absoluta excusa", ha asegurado Ábalos. "No hay pacto. No hay acuerdo" con Bildu, ha subrayado Ábalos, que asegura que en la ejecutiva ha habido una "actitud positiva" ante los movimientos del Gobierno: "Si hay alguna apreciación es de escenografía, no de contenido", ha zanjado el secretario de Organización socialista.

José Luis Ábalos ha asegurado que ni siquiera tiene la garantía de que la coalición abertzale vaya a votar a favor de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 en su votación final; simplemente, ha explicado el secretario de Organización socialista, la coalición entendió que debían tramitarse unos Presupuestos necesarios para el país y para afrontar la actual crisis.