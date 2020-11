"Canarias es un polvorín": la contundente advertencia de Oramas

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha alertado este miércoles en el Congreso del "drama humanitario" por las "17.000 personas, inmigrantes africanos atrapados" en Canarias y ha avisado: "Canarias es un polvorín, es un volcán, es una razón de Estado".

Oramas ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida, ¿somos España, somos Europa o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha exclamado la diputada Canarias, aludiendo sin nombrarlo al apoyo de Bildu a los presupuestos.

Y ha cargado contra el ministro del Interior por "soltar" ayer a doscientos inmigrantes en una plaza, "sin dónde dormir ni dónde comer", reclamando que el Gobierno haga caso a ACNUR, CEAR o la Cruz Roja y a quienes piden la dimisión de los titulares de Interior y Migraciones.

También ha preguntado Oramas, durante el control a la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, si la Unión Europea no considera Canarias Europa y si deben acudir a la Unión Africana, a Marruecos o Mauritania para que resuelvan el drama humanitario. Incluso ha llegado a preguntar si "Canarias tiene que tener un partido independentista para que el Gobierno le haga caso".



La responsable de Economía en el Ejecutivo ha defendido que las "palabras grandilocuentes y la hipérbole no aportan soluciones" y que el Gobierno trabaja con el Ejecutivo canario, el tercer sector y con los países de origen. "Con los temas migratorios no valen los atajos", ha apuntado Calviño, quien ha argumentado que "se ha producido una situación excepcional", a la que se ha buscado dar respuesta "inmediatamente" y que "no debe repetirse".

La ministra ha pedido además "no perder la calma" y "no excitar los ánimos", al tiempo que ha defendido que Canarias ha sido uno de los beneficiarios principales de la respuesta a la pandemia y que las islas reciben un 67 % de inversión más por persona que la media de España. "Si quiere ayudar a Canarias, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2021", ha concluido.