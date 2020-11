"Por eso no nos levantan la cuarentena": indignación por la reacción de unos jóvenes a la muerte de Maradona

En las últimas horas, desde la muerte el pasado miércoles de Diego Armando Maradona, ha corrido por las redes un vídeo en el que un apurado reportero trata de hacer una encuesta sobre el dolor de los argentinos tras la muerte del futbolista pero no encuentra el resultado que esperaba.

El periodista sale a la calle para tratar de buscar reacciones por el fallecimiento del Diez y ninguna de las personas con las que contacta parecen tener ningún interés en el tema. "No me gusta el fútbol", es la primera respuesta que se encuentra en su conexión en directo. "No soy muy fan de Maradona", añade otro.

La sorpresa, y las risas, surge desde el estudio, desde donde animan al reportero a que siga "remando" para buscar a algún joven que pueda ofrecer una respuesta más acorde a las expectativas de todo el mundo. En el segundo intento no le va mejor, ya que las dos personas que se encuentran responden de la misma manera: "No sabría decirte. No estoy muy interesado en el tema del fútbol", le dice uno. Y el cuarto entrevistado insiste: "No somos muy fanáticos del fútbol".

Las reacciones a esta extraña situación, en la que ninguno de los entrevistados manifiestan interés ni por el fútbol ni por Maradona, ha dado mucho que hablar en las redes. "Nótese que están solos en la mesa. Por algo será", afirma un tuitero con notables ganas de criticar a los cuatro entrevistados.

No es el único. El resto de reacciones son similares: "No saber de Maradona es no saber de deportes", "Por cosas como estas no levantan la cuarentena"... Alguno cree que algo así solo puede pasar si está preparado: "Vieron al periodista y lo prepararon. No puede ser si no".

Eso sí, no hay quien justifica e incluso apoya el fenómeno: "El fútbol no es el centro del mundo", "No todo en la vida de una persona es deporte, flaco"... Otros simplemente recuerdan que en la televisión en directo pueden pasar este tipo de cosas.