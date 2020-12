El peor error que cometes al asar cordero o cochinillo en casa: no lo hagas más

Receta de cochinillo asado. Receta de lechazo al horno. Todo los años lo mismo. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo... Vamos al supermercado y no escatimamos en cordero o cochinillo para asar en casa. Preguntamos al carnicero de confianza y nos llevamos la mejor pieza. Pero luego, el resultado en nuestro horno particular no es igual que el del restaurante. Es verdad que el 'acabado' o ese primer bocado que te da un horno de leña y su aroma es difícil de igualar, quizá imposible, pero debemos saber que nuestra receta puede mejorar muchísimo si tenemos en cuenta algunos detalles desconocidos.

Por este motivo, antes de ponernos manos a la obra hay que investigar a los mejores. ¿Cómo hacer el mejor asado? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tan importante es lo que sucede fuera del horno (antes del cocinado) que lo que pasa después. ¿Por qué? Porque si no cumplimos una serie de pasos antes, después no tendrá solución.

Los errores más comunes al asar cochinillo o cordero en casa

El lavado del cordero. Muy poca gente conoce este truco y es fundamental. Nadie lava la pieza de cordero que va a asar, pero el agua templada le quita las asperezas y hace que cuando te lo llevas la boca el resultado sea mucho más puro. Es más, en los mejores restaurantes de cordero lo sumergen por completo unos minutos en agua antes de secarlo y llevarlo al horno. No lo dudes, lávalo.

El pinchado del cochinillo. Si no le pinchas la piel antes de meterlo en el horno te saldrán burbujas. Olvídate de la brocha y la manteca, tu plato quedará arruinado y no tendrás la piel crujiente y fina del mejor cochinillo. Siempre, con un tenedor o un cuchillo, agujerea todo la extensión de su piel antes de ponerlo boca abajo en el horno.

Que no toquen el agua. Tanto para asar cochinillo como cordero, suele ponerse agua en el recipiente para que la humedad favorezca el asado y dé como resultado una carne más tierna. Pero cuidado, si tu pieza toca el agua comerás carne cocida, no asada. Siempre, al poner el cochinillo o el cordero en la fuente o en la bandeja, deberás servirte de cualquier utensilio que impida que toque con el fondo. Nos vale una rejilla o cualquier utensilio de barro o madera (no vayamos a meter un plástico, por favor).

Hay que darle la vuelta. No pensemos que con meterlo con la piel hacia arriba está todo hecho. Las piezas completas se asan primero boca arriba y luego, cada uno en su tiempo de cocción, boca abajo para culminar con una superficie tostada y crujiente.

La manteca no siempre es obligatoria. Es habitual para el cochinillo, pero no para el cordero. de hecho, los entendidos lo dicen muy claro: si el cordero es bueno, no le hace falta manteca.