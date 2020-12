Nochevieja

La última noche del año trae consigo una de las tradiciones más arraigadas en España, tomar doce uvas con las doce últimas campanadas. Es por eso que en estos días, los encargados de preparar las cenas familiares están buscando las mejores uvas para servir en la última comida del año.

La pregunta es clara: ¿Cómo sé que racimo de uva es el más sabroso? ¿Qué tipo de uva elijo? Como dice la expresión, para gustos están los colores, y es que cada vez hay una mayor oferta de tipos de uvas para la gran noche del día 31 de diciembre.

Uva blanca con semilla: son las clásicas, las de la variedad Aledo, son las de toda la vida y se caracterizan por su sabor dulce.

Uvas blanca sin semilla: una versión más cómoda, es una uva natural pero no incluye las siempre incómodas pepitas que pueden jugar una mala pasada durante las campanadas.

Uvas en almíbar: son las mejores para los más perezosos, vienen peladas y sin semilla, solo hay que abrir la lata (que viene con abre fácil), servir en un recipiente (esto tampoco es obligatorio) y comer al ritmo de las campanadas.

Si la tradición se impone y compramos uvas naturales hay que tener en cuenta una serie de consejos importantes para no cometer errores al comprar tus uvas. Los hogares españoles no acostumbran a comprar uvas el resto del año por lo que no sabemos seleccionar el mejor racimo.

Trucos para no cometer errores al comprar tus uvas de fin de año

A la hora de comprar sigue estos sencillos trucos para saber que el racimo de uvas que compras está en su estado óptimo

La forma de la uva. El fruto debe tener la piel lisa y un tamaño uniforme

Agita tu racimo. Cuando vayas a comprarlas coge el racimo y agítalo suavemente, si los granos caen significa que es un racimo muy maduro y deberíamos optar, si podemos, por otro.

Los racimos deben ser macizos. Si ves que las ramas que sostienen las uvas están endebles o se parten esas uvas no están en su mejor momento.

Sácalas del frigorífico. Para poder disfrutar al máximo de su sabor lo ideal es que las uvas estén una hora antes a temperatura ambiente

Otro clásico de la Nochevieja es que sobren uvas ya que siempre hay un familiar que no aparece o pensamos en comprar de más 'por si acaso', es por eso que te damos una serie de consejos para conservar mejor esta fruta:

Conserva tus uvas en bolsas de papel y evita. en la medida de lo posible, que se toquen entre sí.

No lo des uvas a tus perros

Hay muchas familias que en Navidad tienen detalles con sus mascotas en forma de comida preparando un plato especial o comprando algún alimento que se salga de la dieta habitual del animal.

En cualquier caso nunca le des a tu perro uvas, las uvas, como otros alimentos, no son nada recomendables para tu mascota. De hecho forman parte del grupo de alimentos rojos junto a las nueces, las cebollas, los ajos, los aguacates, las gominolas, la cerveza, la granada, el chocolate o los cacahuetes.