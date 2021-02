¿Cuáles son las frutas y verduras de temporada? Estas son las más destacadas del mes de febrero

No es lo mismo comer una determinada fruta o verdura en su temporada que hacerlo el resto del año. Principalmente por su sabor, puesto que no han crecido en invernadero y mantienen toda su esencia. Pero no solo por eso. Consumir frutas y verduras de temporada contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario porque reduce el consumo energético y genera menos emisiones de dióxido de carbono. Un proceso que, en resumidas cuentas, es mucho más respetuoso con el medioambiente.

Por esa misma razón, y a la hora de seleccionar las frutas y verduras que van a acabar en tu cesta de la compra, procura que sean de temporada para sacarles el máximo partido. El mes de febrero llega con nuevas frutas y verduras bajo el brazo. Desde kiwis y aguacates hasta limones y espinacas. ¿Sabes cuáles son de temporada? Para salir de dudas puedes consultar los calendarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas son las frutas de temporada para el mes de febrero

También el de la plataforma Soy de temporada, donde nos encontramos con un gráfico que nos permitirá salir de dudas en cuestión de segundos. Y es que, a diferencia de los desarrollados por el Ministerio o la OCU, este es mucho más visual e intuitivo. Tras acceder a la página, tan solo tenemos que escoger el mes que queramos consultar y esperar a que la plataforma nos muestre las frutas y verduras de temporada a través de distintos dibujos.

Tras contactar con distintos organismos y personas del mundo agrícola de distintas regiones del país, y de hacer una media de todos los resultados, los responsables de esta plataforma apuntan a que febrero es un buen mes para frutas como el aguacate, el kiwi y el limón. También para la naranja, por lo que estamos ante un mes bastante cítrico. Entre las distintas frutas de temporada también puedes aprovechar para comprar mandarinas y pomelos, si bien es cierto que es un producto que está saliendo de la temporada.

Estas son las frutas y verduras de temporada. / Soy de Temporada

Estas son las verduras de temporada para el mes de febrero

Después de conocer las frutas de temporada, llega el momento de saber cuáles son las verduras más frescas para este mes de febrero. Según han dado a conocer los responsables de la plataforma a través de la página web, febrero es un buen mes para consumir acelga, apio y coles. También para coliflores, endibias, espinacas, lechugas o puerros.

También podrás comprar cardo, brócoli, coles de bruselas, nabos, remolacha y zanahorias, si bien es cierto que están llegando al final de su temporada. En definitiva, febrero es un buen mes para volver a las verduras. A pesar de que no hay muchas frutas de temporada, la plataforma nos ofrece un gran número de verduras para que puedas realizar mil y una recetas en tu día a día.