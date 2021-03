Comer cada día 2 frutas y 3 verduras reduce un 13% la mortalidad

La reducción del riesgo de muerte por enfermedades respiratorias alcanza el 35% y la ingesta de 5 piezas de frutas y verduras también disminuye un 10% la mortalidad por cáncer, según esta revisión de estudios científicos liderada por la Universidad de Harvard. Esta es la principal conclusión de treinta investigaciones en las que han participado 2 millones de personas, durante los últimos 30 años, en países de América, Europa, África y Asia.

Solo uno de cada 10 adultos come ahora una cantidad suficiente de frutas o verduras, según advierte un centro mundial de referencia: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por esa razón, es importante esta revisión de las investigaciones realizadas en este campo, porque demuestran que comer 2 piezas de fruta y 3 de verduras, al día, reduce el riesgo de morir por enfermedades muy graves, como el cáncer o las dolencias cardiovasculares, como el ataque de corazón o el ictus.

"Esta cantidad ofrece el mayor beneficio en términos de prevención de enfermedades crónicas importantes y es una ingesta relativamente alcanzable para el público en general", explica el doctor Dong D. Wang, MD, epidemiólogo y nutricionista de la Universidad de Harvard.

Conclusiones

Según las conclusiones de estos 30 estudios científicos en los que han participado 2 millones de personas, el consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras reduce la mortalidad, de media, un 13% en todo el mundo. En el caso de las enfermedades respiratorias, la reducción del riesgo de muerte es el 35%, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, un 12% menos, y por cáncer, un 10% menos de muertes.

Sin embargo, un mayor consumo no produce una mejora de salud y no todas las frutas y verduras tienen los mismos beneficios. Por ejemplo: los guisantes, el maíz y los zumos están al final de la lista y, en cambio, las mejores opciones son las plantas de hoja verde, como la espinaca, la lechuga y la col rizada, y las frutas y verduras ricas en betacaroteno y vitamina C, como los cítricos, las bayas y las zanahorias.

Recomendaciones

"La Asociación Americana del Corazón recomienda llenar al menos la mitad de su plato con frutas y verduras en cada comida", asegura la doctora Anne Thorndike, profesora de medicina en Harvard .

En suma, esta revisión de una treintena de investigaciones diferentes proporciona ya una fuerte evidencia de los beneficios de comer frutas y verduras y sugiere una cantidad para consumir diariamente para poder disfrutar de una buena salud. "Las frutas y verduras son fuentes de nutrientes de forma natural y son esenciales para mantener nuestros corazones y cuerpos sanos", concluye la doctora Thorndike .