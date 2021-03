¿Cuáles son las frutas y verduras de temporada durante el mes de marzo? Estas son las más destacadas

No es lo mismo comprarte unas fresas en el mes de mayo que hacerlo en diciembre. Principalmente por su sabor, puesto que no han crecido en invernadero y mantienen toda su esencia. Pero no solo por eso. Consumir frutas y verduras de temporada contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario porque reduce el consumo energético y genera menos emisiones de dióxido de carbono. Un proceso que, en resumidas cuentas, es mucho más respetuoso con el medioambiente.

Por esa misma razón, y a la hora de seleccionar las frutas y verduras que van a acabar en tu cesta de la compra, procura que sean de temporada para sacarles el máximo partido. El mes de marzo llega con nuevas frutas y verduras bajo el brazo. Desde kiwis y aguacates hasta limones, naranjas y lechugas. ¿Sabes cuáles son de temporada? Para salir de dudas puedes consultar los calendarios del Ministerio de Consumo o el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas son las frutas de temporada del mes de marzo

Según ha dado a conocer el Ministerio de Consumo a través de su cuenta de Twitter, marzo es el primer mes en el que vuelven las frutas de color rojo. Y es que, a partir de los próximos días, encontrarás fresones y pomelos frescos en tu frutería más cercana. También otras frutas como la naranja, la piña, el plátano, el kiwi, el aguacate, la mandarina o el limón. Por lo tanto, y superar lo más duro del invierno, las frutas vuelven en todo su esplendor.

Tal y como explica la plataforma Soy de temporada en su página web, tanto el fresón como el pomelo son frutas que están entrando en temporada y que permanecerán entre nosotros varios meses. Por lo tanto, y si tenías ganas de disfrutar de su sabor, ha llegado el momento de hincarles el diente. ¿Quieres saber cuáles son las verduras de temporada para el mes de marzo? En la página de Soy de Temporada podrás salir de dudas en cuestión de segundos.

Estas son las verduras de temporada para el mes de marzo

Tras acceder a la página, tan solo tenemos que escoger el mes que queramos consultar y esperar a que la plataforma nos muestre las frutas y verduras de temporada a través de distintos dibujos. Después de contactar con distintos organismos y personas del mundo agrícola de distintas regiones del país, y de hacer una media de todos los resultados, los responsables de esta plataforma apuntan a que marzo es un mes idóneo para verduras como la acelga, el apio o la col.

También para la coliflor, la endibia, el espárrago, la espinaca y la lechuga. Respecto a las verduras que están tanto entrando como saliendo de la temporada podemos encontrar otras como la alcachofa, el cardo y la cebolla. También el guisante, el puerro, el rábano, la remolacha y la zanahoria. En definitiva, marzo es un buen mes para volver a las frutas. Después de unos meses duros, las fruterías llegan con nuestras opciones para todos los públicos.