Francis Paniego reconoce que se equivocó al criticar los cierres: "Hay una relación causa-efecto clarísima"

Francis Paniego, chef del restaurante riojano El Portal del Echaurren (dos estrellas Michelin) se ha convertido en una de las voces más críticas e influyentes del sector de la hostelería durante la pandemia. Durante la primera ola se puso en modo hiperactivo: directos en Instagram, un libro de recetas... Pero en los últimos meses no ha escatimado en tuits repletos de reproches dirigidos, sobre todo, al gobierno que preside la socialista Concha Andreu.

""No negamos la mayor, pero si esta es la crisis más grave desde la Guerra Civil, pongámonos en ese escenario", aseguraba el chef riojano en declaraciones a la Cadena SER. "Cuando el PSOE llegó al Gobierno de La Rioja, me alegré. Hacía falta un cambio, abrir las ventanas... ¡Y te lo dice un tío de derechas! Pero si te estalla una pandemia, aunque al principio no sepas de qué va, luego te arremangas y te aprietas el cinturón. Pues bueno, no se está haciendo eso".

Paniego colaboró en el diseño de un protocolo de desescalada que establece diferentes escenarios en función de la incidencia acumulada [consulta el PDF] y abogaba por aplicar medidas diferentes en situaciones diferentes: "No podemos hacer tabla rasa con todo. No es lo mismo un restaurante que la barra de un bar. Por eso establecimos separaciones, ventilación, número de comensales por mesa, restricciones para no convivientes... y hasta la asignación de un código QR en cada reserva para la trazabilidad de los contagios".

Después de escuchar a @FrancisPaniego dos días seguidos en televisión, no puedo más que decir que la Hosteleria necesita interlocutores como él para encontrar soluciones cada vez más necesarias, inteligente, sensato, realista, directo y claro. — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) February 19, 2021

"Los hechos nos quitan la razón"

Pero este martes, después de muchos tuits altamente críticos y también varias intervenciones en televisión aplaudidas por todo el gremio, Paniego ha reflexionado sobre los últimos datos y ha reconocido que se equivocó.

"Una semana después de haber aliviado las restricciones en La Rioja, la caída de la incidencia acumulada (IA) no se da a la misma velocidad que lo hacía antes y encima en varios pueblos repunta de nuevo", ha publicado en sus redes.

No he borrado un solo Tweet, así q es fácil comprobar lo critico q he sido contra las restricciones d la hostelería, pero lamentablemente toca reconocer q hay una relación causa-efecto clarísima y q entonces me equivoqué. https://t.co/NtUDn40b1J — Francis (@FrancisPaniego) March 2, 2021

"No he borrado un solo tuit, así que es fácil comprobar lo critico que he sido contra las restricciones de la hostelería, pero lamentablemente toca reconocer que hay una relación causa-efecto clarísima y que entonces me equivoqué".

El chef riojano ha explicado que "cuando la angustia y el endeudamiento del negocio que está cerrado crecen a la par y no ves la luz al final de túnel, te agarras a un clavo ardiendo", de manera que "cualquier idea que te alivie, la conviertes en arma arrojadiza". Pero ha recapacitado con la misma vehemencia con la que atacó aquello con lo que no estaba de acuerdo: "Los hechos nos quitan la razón".

"Hoy en día aún quedan sectores de la hostelería que reniegan de esta realidad y flaco favor nos hacemos con esa actitud", ha añadido en un hilo de Twitter.

"Las declaraciones de alguno de los máximos responsables de la hostelería causan sonrojo y a 24 cocineros nos llevaron a soltar amarras y separarnos de estas voces negacionistas [...]. La actitud negacionista es causa directa de la relajación de las formas de la gente. Sólo si todos nos convencemos de esta realidad conseguiremos salir de esta situación. Una hostelería responsable, exigente con las normas, que además implemente la seguridad, ayudaría muchísimo a concienciar a la gente y, ahí sí, la hostelería sería parte de la solución", ha concluido.

"Me está cayendo la del pulpo"

Pero la autocrítica de Francis Paniego no ha caído bien en todos sitios. Él mismo, de hecho, ha reconocido que muchos de sus colegas le están afeando el gesto: "Hoy me está cayendo la del pulpo en varios grupos de WhatsApp de la hostelería regional, nada nuevo, ya viví eso la semana pasada".

Hoy me esta cayendo la del pulpo en varios grupos d wasap d la hostelería regional, nada nuevo, ya viví eso la semana pasada. — Francis (@FrancisPaniego) March 2, 2021

"Son sólo una minoría que se creen representantes de todo el sector con un discurso que profundiza sólo en el problema y nada en las soluciones, además no consiguen arreglar nada y nos acaba perjudicando a todo el gremio. Nuestro gremio está lleno de profesionales responsables, de gente que hace las cosas muy bien. No podemos permitir que el discurso de unos pocos silencie la voz de la mayoría".