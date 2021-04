Siete señales en tu cuerpo para saber si has pasado el coronavirus sin saberlo

Más de un año después del comienzo de la pandemia por coronavirus las incógnitas sobre cómo se comporta la enfermedad que provoca, la COVID, son muy superiores a las certezas. Ni siquiera podemos saber por ahora con exactitud cuál es el número de asintomáticos y su papel a la hora del contagio. Un estudio que analizó casi un centenar de trabajos sobre este tema estima que el número de pacientes que no desarrolla síntomas de la enfermedad ronda un 50%.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estiman que hasta un 40% son asintomáticos.

La realidad es que si no te haces alguna prueba, ya sea PCR o test de antígenos, y no tienes ningún síntoma difícilmente vas a saber si tienes en ese momento el coronavirus. Y, evidentemente, no te planteas someterte a una prueba de detección si no tienen algún síntoma vinculado con la COVID.

Sea como sea, las investigaciones avanzan y algunos especialistas apuntan a algunos síntomas que, a posteriori, pueden indicar que se ha pasado la enfermedad o se ha estado en contacto con el virus.

Desde el comienzo de la pandemia, sabemos que los síntomas más habituales de sufrir COVID son fiebre, tos seca o cansancio. Hay otros como dolores musculares, de cabeza y garganta, problemas estomacales o pérdida del gusto o el olfato que también pueden aparecer.

Hay que distinguir entre la COVID permanente y otros síntomas posteriores que pueden advertirnos de si hemos sido o no portadores, según cuenta el medio Infobae.

Resfriado

Los síntomas de un resfriado común son bien conocidos por todos y pueden ser indicador de haber estado en contacto con el SARS CoV-2.

Problemas en el corazón

Una de las secuelas que puede dejar el coronavirus son algunos problemas en el corazón. Si nos fijamos en un estudio publicado en Jama Cardiology, un 78% había presentado alguna anomalía cardíaca sin patologías previas.

Tos persistente

De nuevo, un síntoma indicado desde el comienzo de la pandemia. Se ha identificado sobre todo una tos seca. Según los CDC, el 43% de las personas con coronavirus tenían tos a los 14 o 21 días después de dar positivo.

Fatiga o cansancio

Los síntomas de fatiga o cansancio a posteriori también pueden ser indicadores de haber pasado la enfermedad. A veces, es complicado asociarla directamente con el coronavirus y según el estudio de JAMA aludido anteriormente, se puede manifestar a los dos meses de haber estado en contacto con el virus.

Caída del pelo

La pérdida del cabello también se indica como una secuela tras haber pasado la enfermedad, aunque no se tuvieran síntomas durante esos días.

Conjuntivitis

La conjuntivitis puede presentarse en algunos pacientes, sobre todo en una fase intermedia, aunque es poco frecuente.

Pérdida del gusto y el olfato

La anosmia y ageusia -pérdida del olfato y del gusto- son los síntomas que más trascendieron desde el principio y que pueden indicar que has estado en contacto con el virus.

Una de las diferencias de estos síntomas con otros resfriados, es que en el caso del SARS CoV-2, ambos síntomas persisten en el tiempo.