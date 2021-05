"No parodian a 'Dabiz' Muñoz sino a quienes intentan imitarle": reacciones al último vídeo de Pantomima Full

Alberto Casado y Rober Bodegas, los dos humoristas que integran Pantomima Full, llevan años mofándose con "vídeos chorra" (según han reconocido ellos mismos) de "gente que se pone muy pesada con sus brasas, su afición o su profesión". De hecho, ya se habían reído de los amantes del gin-tonic, de los apasionados del vermut, de los winelovers, de los flipados de comprar en el Mercadona o de los talibanes de la comida saludable.

Este viernes le ha tocado a los cocineros intensos, ridiculizados con la parodia del chef de un supuesto restaurante llamado Xcándalo en el que se habla con nostalgia de las lentejas de la abuela, pero en el que se preparan —como en casi todos sitios, últimamente— "otras putas gyozas".

Por lo visto en los comentarios de la publicación, muchos seguidores de Pantomima Full han relacionado al chef de Xcándalo con el de DiverXO, Dabiz Muñoz (posiblemente, junto a Chicote, Arguiñano, Adrià y el trío que compone el jurado de MasterChef, uno de los más famosos de España en los últimos años). Pero muchos de sus colegas de profesión hacen una lectura diferente.

Dani Lechuga (Caldeni)

"Tú vas a Diverxo y se te caen los huevos. Muchos de los que se ríen de esa cocina lo hacen porque no pueden pagarla o porque intentan copiarle y no pueden porque no tienen talento", señala Dani Lechuga, chef de Bardeni (Barcelona). "Pantomima Full exagera todo. Yo no aspiro a eso porque no lo disfruto, pero el vídeo me parece una parodia graciosa, como todas las que hacen. Eso sí, he visto a gente riéndose que va muy de lista, dando lecciones, y tendría que estar calladita".

Manuel Domínguez (Lúa)

El vídeo se ha rodado en la cocina del restaurante madrileño Lúa, distinguido con una estrella Michelin, y su chef, el gallego Manuel Domínguez, señala que ha cedido el local porque, además de ser "colegas", son "unos fenómenos" y "reírse, en un momento como este, es lo más importante". Domínguez niega haberles ayudado a documentar el sketch y asegura —a la gallega— no haberse sentido interpelado: "¿Tú qué crees?". No duda, sin embargo, al defender a ultranza al chef de DiverXO: "Dabiz Muñoz solo hay uno y es un fenómeno. Puedes intentar imitar su personalidad, pero no por eso vas a cocinar igual de bien. Es como pensar que por peinarte como Cristiano Ronaldo ya vas a marcar sus goles".

Maria Nicolau (El Ferrer de Tall)

A la cocinera catalana Maria Niolau (El Ferrer de Tall) también le ha gustado mucho esta parodia. "Es fabuloso, engancha, tiene chispa y te hace gracia porque siempre se ríen de las pantomimas, de las cosas que no tienen sentido", asegura. "En este vídeo dicen lo que muchos pensamos, pero que normalmente se queda en el chiste de WhatsApp que compartes con los amigos. Se ríen de aquellos que quieren impresionar copiando a otros que tienen éxito, pero sin pasar por el todo proceso previo. ¡Me he reído mogollón con lo de las gyozas! El mundo de los restaurantes está lleno de lugares sin sentido que son una pantomima y esto va muy bien para empezar a desmontar burbujas. ¡Que hagan 30 más!".

Edorta Lamo (Arrea!)

"El vídeo es brutal", señala el alavés Edorta Lamo (Arrea!). "Es muy fácil reírse de los cocineros porque nos lo merecemos. Seguro que hay muchos que se sienten aludidos porque abundan los perfiles de gente que está un poco perdida y utiliza esa jerga. Se habla de la palabra experiencia, de la vuelta por el mundo y de los que añoran la cocina de su abuela, pero luego cocinan como en Bangkok".

Carlos Medina (Two Many Chefs)

El valenciano Carlos Medina, un exconcursante de Top Chef con experiencia en Asia y que actualmente se dedica a asesorar restaurantes, también se muestra entusiasmado: "¡Lo clavan! Hay muchos restaurantes que se quieren dedicar a hacer una cocina apersonal, una cocina de otros, sin tener ninguna base. Es una crítica a la cocina que se ha convertido en un pequeño circo porque quiere empezar la casa por el tejado. También es una crítica a los que se quieren parecer a David Muñoz, pero es que claro, David Muñoz lleva un montón de años trabajando y solo hay uno. Pero sí, en Valencia hay sitios que te dicen abiertamente que quieren ser StreetXO".

Caro Sánchez (Ikaro)

A la ecuatoriana Caro Sánchez, chef del restaurante Ikaro (Logroño), también le ha parecido "muy gracioso". De hecho, incluso reconoce haberse sentido "un poco identificada en algunas cosas".

Beatriz Allué (El Origen)

Algo parecido a lo que asegura la chef Beatriz Allué, de El Origen (Huesca), quien también reconoce haberse reído y haberse visto reflejada: "Los cocineros nos hemos hecho un poco famosos, pero a veces hay personas que sobrepasan ese límite. Yo suelo aceptar todas las propuestas de la prensa porque no deja de ser una promoción gratuita".