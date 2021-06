Carrefour alerta sobre la retirada de uno de sus productos por un defecto de fábrica: devuélvelo cuanto antes

La cadena de supermercados Carrefour ha emitido recientemente un comunicado a través de su página web en el que advierte a sus consumidores y consumidoras sobre la retirada de uno de sus productos por un posible defecto de fábrica. Se trata de un lote de pimientos del piquillo de la firma francesa que, tal y como ha dado a conocer la compañía, podría contener un cuerpo extraño en su interior: "Se ha detectado un riesgo por presencia de cuerpo extraño en lote descrito".

Concretamente el lote L9289Z de los pimientos de piquillo de la marca Carrefour BIO con código de barras 3560071174446 y fecha de caducidad 16/12/2027. A pesar de que no todos los envases contengan dicho cuerpo extraño, la compañía ha decidido retirar el lote al completo por precaución. Y es que, tras analizarlo en un laboratorio, algunos de ellos han presentado este defecto de fábrica por el que ha sido ahora retirado.

Como medida de precaución se recomienda no consumir el producto y devolverlo a la tienda

Por esa misma razón, y si has comprado recientemente este producto en un supermercado de la firma Carrefour, será mejor que compruebes si se trata del lote afectado o no. En caso de que así sea, la cadena de supermercados francesa ha recomendado a los consumidores y consumidoras que se abstengan de consumirlo y que lo devuelvan cuanto antes: "Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo y pueden acercase a su tienda más cercana para su devolución y abono".

Este es el producto afectado. / Carrefour

Por otro lado, la compañía recuerda que el resto de lotes de este producto no se han visto afectados por el defecto de fábrica. Por todo ello, y si has comprado pimientos del piquillo de la firma Carrefour BIO durante estos últimos días, pero el número de lote no coincide con el anteriormente citado, no tienes de qué preocuparte, puedes comerlo sin ningún problema: "El resto de conservas de pimientos y otros lotes no se encuentran afectados por esta comunicación".

Resuelve tus dudas con el servicio de atención al cliente

En caso de que tengas cualquier duda sobre este o otros productos notificados como peligrosos por la cadena de supermercados francesa, puedes ponerte con el servicio de atención al cliente para salir de dudas: "Para cualquier duda que pueda surgirle puede dirigirse al Servicio de Atención al cliente de su centro habitual o llamar al Teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 91 490 89 00". De esta manera saldrás de dudas en cuestión de segundos y te dirán cómo tienes que proceder si tienes uno de los lotes afectados.

Por lo tanto, y si has comprado recientemente unos pimientos del piquillo de la firma Carrefour, será mejor que compruebes si tienes el lote afectado o no. Si no aparece el código L9289Z por ningún lado, entonces significará que no hay ningún problema con ese lote y que puedes consumirlo sin ningún problema. Si por el contrario nos encontramos con este número de referencia, no lo consumas y devuélvelo cuanto antes.