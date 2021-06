¿Podré vacunarme si estoy de vacaciones en otra comunidad autónoma?

La Comisión de Sanidad Pública se reúne este martes con varios asuntos sobre la campaña de inmunización que han surgido en las últimas horas: la vacunación de la selección española de fútbol y la posibilidad de que los españoles reciban su dosis de la vacuna en la comunidad en qué estén de vacaciones.

Este último es un nuevo debate en la gestión de la pandemia que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, contempla como "opción". Simón dijo el lunes que le "consta" que existe la "opción" de ponerse la segunda dosis de la vacuna en otra comunidad autónoma, y hace una recomendación: aconseja viajar con la documentación sanitaria para poder acceder a los datos de la vacunación previa.

Los trámites para vacunarse si estás de vacaciones

Si estás en esta situación, de vacaciones en una comunidad autónoma distinta en la que resides habitualmente y, por tanto, tienes tu médico de cabecera, deberás pasar por el centro de salud del lugar de vacaciones para gestionar una tarjeta sanitaria de desplazado. Así quedará registro de tu vacunación. Eso si, esta opción se recomienda solo si vas a pasar varias semanas en un lugar distinto al de tu residencia, no solo unos días.

Para pedir esa tarjeta sanitaria de desplazado deberás acercarte al centro de salud del lugar de destino, rellenar el formulario que te entreguen y aportar la documentación, normalmente el DNI en regla y la tarjeta sanitaria en vigor (la de tu lugar de residencia). También podrían pedirte un documento acreditativo de la dirección de tu segunda residencia, ya estés de alquiler o sea propiedad.

Hay lugares en los que se puede hacer la gestión por internet y otros en los que se exige presencialidad. También varía el tiempo por el que se expide esa tarjeta, que puede ir desde tres meses a un año.

Andalucía y Cantabria abren el debate

El debate sobre recibir la vacuna en nuestro lugar de vacaciones lo han abierto los presidentes autonómicos de Andalucía y Cantabria, Juanma Moreno y Miguel Ángel Revilla, pero no es compartida por todos los gobiernos autonómicos.

Bonilla ha asegurado que harán todo "el esfuerzo" de vacunar a los visitantes de otras comunidades autónomas que acudan este verano a la región y a los que les toque por fecha la administración de la dosis. Andalucía, "como tierra solidaria", ha dicho, está dispuesta a vacunarlos si les toca y ha expuesto que así no pueden contagiarse ni infectar durante sus vacaciones. En cuanto a los andaluces que se vayan de vacaciones fuera de la comunidad y les toque una dosis, ha asegurado que "no la van a perder" y que la recibirían a la vuelta, aunque ha señalado que se está estudiando la fórmula para que estén "controlados" y no se queden sin ella.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha asegurado que la Consejería de Sanidad del Gobierno regional pondrá la segunda dosis de la vacuna a los que visiten la comunidad autónoma si durante su estancia les tocase recibirla. "El que tenga una vacuna fuera y esté aquí, pues se le pone aquí; del centro de salud, en cualquier sitio donde esté, se le llamará. Tendrá que comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y, en los plazos, en el centro de salud que le corresponda, le vacunarán", ha explicado el presidente cántabro en un encuentro con los medios de comunicación.

Comunidad Valenciana y Galicia

La Comunidad Valenciana, según fuentes autonómicas, también es favorable a vacunar a los desplazados de vacaciones en su comunidad, y Galicia por su parte lo ha enfocado al turismo en general. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que España, cuando tenga la posibilidad, debería ofrecer vacunas a los turistas, ya que eso garantizaría que se trata de un destino seguro. "Pensamos que un país que tiene como objetivo recuperar hasta 85 millones de turistas debería tener vacunas suficientes para ofrecer, a los que lleguen a España y que no estén vacunados, la posibilidad de vacunarse", ha dicho Feijóo.

Baleares no lo ve claro

En el caso de Baleares la cuestión ya no está tan clara. Su Gobierno ha planteado la necesidad de que la problemática de la vacunación la aborde el Consejo Interterritorial y se determine una estrategia nacional al respecto. Discrepa en tener que vacunar a los visitantes argumentando que las vacunas se están distribuyendo en función del censo poblacional y por tanto las dosis para esas personas habrían llegado ya a sus comunidades de origen. Según la Conselleria de Salud, en Baleares se estima que la población flotante que podría requerir esas vacunas puede alcanzar las 200.000 personas, entre trabajadores desplazados de otras comunidades, extranjeros con segunda residencia y otras personas que viven en las islas, pero que no están censadas en el archipiélago.

País Vasco lo ve "complicado"

La consejera vasca de salud ha afirmado que sería "una posibilidad complicada", y ha indicado que el departamento de Salud no tiene conocimiento de que pueda vacunarse en otro lugar distinto. Ha reconocido que algunos pacientes están rechazando la vacuna cuando se enteran de que la inmunización con la segunda dosis coincide con sus vacaciones ya reservadas, la consejera ha recomendado "vacunarse cuando corresponda y planificar las vacaciones".

Asturias, Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid o Murcia

Por el momento, desde otras comunidades como Asturias, Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid o Murcia no se pronuncian y algunos se remiten a recordar que el asunto de las vacunas a desplazados se verá mañana en la Comisión de Salud. Lo mismo que Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno, según fuentes autonómicas a Efe, dice estar a la espera de la guía del ministerio de Sanidad al respecto.