La Balmesina y Can Pizza ganan el premio a la mejor pizza de España

¿Quién ha dicho que para disfrutar de una pizza excelente haga falta viajar a Italia? La primera edición del Concurso Nacional de Pizzas acaba de coronar a las pizzerías La Balmesina y Can Pizza, ambas situadas en Barcelona, con el primer premio en las categorías de napolitana y estilo libre, respectivamente.

La pizzería La Balmesina se ha hecho con el galardón a la mejor pizza napolitana con su propuesta Rita y Can Pizza, por su parte, ha ganado gracias a su Jerry Tomato. El certamen, cuyo nombre oficial es I Concurso Nacional de Pizzas organizado por Madrid Fusión Alimentos de España by D.O. Rueda, tiene como objetivo dar a conocer el mundo de la pizza artesana y premiar al mejor pizzaiolo (pizzero) de España.

"Ha sido una final muy emocionante para nosotros", aseguran desde Can Pizza. "Estamos muy contentos porque llevamos trabajando en este proyecto muchos años y es un gran logro para el equipo. Conocíamos algunos de los compañeros y el nivel era muy alto. Nosotros hemos apostado por la calidad de los ingredientes de temporada y por el juego de texturas con el tomate protagonista en la pizza: deshidratado, confitado y macerado. La masa fermentada durante 48 horas en dos bloques de 24 horas la hemos traído desde Barcelona”.

Por su parte, los representantes de la pizzería La Balmesina, como campeona de España en la categoría de pizza napolitana, han afirmado estar "muy orgullosos y felices de haber ganado este concurso antes unos rivales y compañeros con propuestas muy interesantes". Su propuesta, en este caso, era una pizza margherita alternativa que suelen elaborar en verano "porque es cuando los tomates están en su mejor momento y ofrecen un mayor gusto".

Can Pizza se ha llevado el premio a la mejor pizza estilo libre de España. / MADRID FUSIÓN

El restaurante Grosso Napoletano ha acogido la emocionante final del campeonato, en la que han participado 12 pizzaiolos previamente seleccionados por el jurado. Según el comunicado difundido por la organización, tanto la preparación, como el trabajo realizado en el horno y el tiempo de horneado, así como el sabor y la cocción de la pizza, han sido fundamentales en la valoración final.

El jurado, formado por siete expertos de reconocido prestigio, también ha concedido un galardón especial a la pizzería madrileña Roostiq destacando la elaboración de su masa. El premio será un viaje Nápoles para conocer el trabajo del presidente del jurado: el reconocido pizzaiolo Franco Pepe.