Lío jurídico por el toque de queda en España: consulta qué CCAA lo han avalado y cuáles no

Ante el aumento significativo de contagios por coronavirus y la incidencia otra vez disparada, sobre todo en la población más joven, algunas comunidades han decidido blindarse e imponer nuevas restricciones. Desde que decayó el estado de alarma el pasado 5 de mayo, las decisiones recaen las comunidades autónomas y por ende, son los tribunales superiores de justicia los que tienen la última palabra.

Así, algunos gobiernos autonómicos han solicitado imponer de nuevo el toque de queda, la limitación de aforos en comercios, bares y restaurantes, o el cierre del ocio nocturno, y ahora depende de los jueces que avalen las medidas. En algunas comunidades ya se han pronunciado siendo favorables como en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y Cantabria, mientras que en Extremadura o Canarias la justicia no ha avalado el toque de queda.

Las CCAA con toque de queda

La justicia valenciana dio la razón al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para imponer el toque de queda en la ciudad de Valencia y otros 31 municipios de la comunidad. Así, esta limitación de la movilidad que entró en vigor la madrugada del martes establece el toque de queda de 1:00 a 6:00 horas. Los municipios afectados son: Gandía, Paterna, Mislata, Aldaia, Burjassot, Xirivella, Alaquàs y Valencia, de la provincia de Valencia. De la provincia de Castellón solo figura la población turística de Benicàssim, y de la de Alicante, el municipio de San Vicente del Raspeig.

Asimismo, entre las otras restricciones aprobadas por el Gobierno valenciano para las próximas dos semanas afectan a la hostelería y el ocio nocturno, que tienen que cerrar a las 0:30 horas, y no están permitidas las fiestas populares, los pasacalles ni los desfiles. Además, se ha reducido el aforo de los espectáculos masivos, que pasa de 4.000 a 3.000 personas en espacios abiertos, y de 3.000 a 2.000 en espacios cerrados. Igualmente, quedan limitadas a un máximo de 10 las personas que en este periodo se pueden reunir en domicilios y espacios de uso privado y también en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, salvo que se trate de personas convivientes o que sean dos núcleos de convivencia.

Cataluña

En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado este viernes la solicitud del toque de queda realizada por la Generalitat de Catalunya para frenar el avance de la quinta ola de la pandemia para 161 municipios, incluida Barcelona. El toque de queda será de 1:00 a 6:00 horas y estará en vigor hasta el 23 de julio. Los magistrados de la Sala Contenciosa del TSJC han resaltado "la penosa realidad" de la pandemia y de su contexto jurídico, que tachan de acentuadamente dinámica, y recuerdan que ellos mismos ya han avalado en el último mes otras restricciones que consideran tolerantes o indulgentes.

Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este viernes que Navarra volverá a limitar la movilidad nocturna entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana en aquellos municipios que se encuentren en riesgo extremo por la elevada incidencia de COVID-19. Esta medida afectará a prácticamente el 95% de la población navarra, al incluir Pamplona y su comarca, Sakana y la Ribera navarra.

Además, se vuelven a restringir las reuniones sociales a un máximo de diez personas y se prohíbe la celebración de comidas populares, kalejiras y festejos taurinos en la calle. Las medidas entrarán en vigor a partir del 21 de julio, cuando se modifique la Orden Foral de restricciones, que actualmente está en vigor y las nuevas medidas durarán hasta el 29, aunque es prorrogable.

Cantabria

La justicia también ha dado luz verde a Cantabria este viernes para imponer el toque de queda y la limitación de reuniones sociales. La restricción de movilidad será de 1:00 a 6:00 horas para contener la propagación del virus y las reuniones sociales quedarán limitadas a un máximo de seis personas no convivientes en espacios privados y públicos. La medida afecta a 53 municipios y además, no se podrá vender alcohol más allá de las 20:00 horas.

La justicia de Extremadura rechaza el toque de queda

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado la aplicación del toque de queda solicitado por la Junta en las localidades de Plasencia, Jaraíz de la Vera y Montehermoso. Sin embargo, ha ratificado las medidas de cierre temporal de los municipios de Trujillo, Jaraíz de la Vera y Montehermoso, todos ellos en la provincia de Cáceres, ante la incidencia acumulada por el COVID-19.

En cuanto a la solicitud de la Junta de limitar la circulación de las personas en horario nocturno entre la 1:00 y las 6:00 horas para Jaraíz de la Vera, Montehermoso y Plasencia, la Sala ha acordado que no ha lugar al "no superar el juicio de proporcionalidad tanto en la adopción de la medida en relación con otras medidas previas que puedan adoptarse como en la imprescindibilidad de la medida para lograr el beneficio buscado".

La Sala recoge en un auto que la limitación de la deambulación durante el horario propuesto supone, "una verdadera restricción del derecho fundamental de libertad de deambulación, afectante al núcleo esencial de dicho derecho, por cuanto se traduce en la práctica en un auténtico confinamiento domiciliario durante cinco horas". En este sentido, señala que en el informe presentado al tribunal por la Junta de Extremadura, no consta la adopción de otras medidas previas limitativas como reducción de aforos, horarios, pruebas diagnóstico etc, y que no queda acreditado la necesidad y la imprescindibilidad de la medida.

Canarias recurre al Supremo la negativa del TSJC

Canarias por su parte, fue la primera comunidad en recurrir al Tribunal Supremo para que avalara el toque de queda nocturno que le denegó su tribunal autonómico. El Gobierno de Víctor Ángel Torres quiere imponer un toque de queda nocturno, de 0:30 a 6:00 horas, en las islas a partir de nivel 3, que en este momento son Tenerife y Fuerteventura.

La medida contaba con apoyo de la Fiscalía y el Gobierno de Canarias decidió recurrir ante el Tribunal Supremo para que se autorice siendo la primera comunidad que recurre al Supremo. Lo que sí ha validado el TSJC es el límite para las reuniones de personas tanto en espacios públicos como privados: 10 personas en alerta 1; 6 personas en nivel 2, y 4 personas en el 3.

También en la Región de Murcia, el Tribunal Superior de Justicia avaló este jueves mantener el cierre del interior de los locales de ocio nocturno y discotecas, salas de baile, karaoke, pubs, bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. A pesar de reconocer que "es evidente que la medida acordada por la Administración causa perjuicios en el sector de la hostelería, sobre todo en el caso de cierre de locales dedicados al ocio nocturno" consideran que resulta fundamental valorar si el interés general exige la inmediata efectividad de la actualización de las medidas.

Asturias baraja pedir el toque de queda

El Gobierno de Asturias ha asegurado que entre los diferentes tipos de restricciones que baraja para frenar la pandemia si esta se descontrola se encuentra también la aplicación del toque de queda. "No se descarta ninguna medida que venga a contener y a controlar la situación si la evolución fuese desfavorable", ha dicho este viernes la portavoz del Ejecutivo regional, Melania Álvarez, en un día en el que la comunidad ha vuelto a sumar más de medio millar de contagios con una positividad cercana al 15 por ciento.

Álvarez ha dicho que sobre la mesa hay varias opciones, entre ellas este toque de queda, pero también otras como la reactivación del sistema de restricciones por concejos. "La monitorización es continua con el fin de adoptar la decisión más adecuada a la situación epidemiológica que estemos viviendo", ha puesto de manifiesto.

La portavoz del Gobierno asturiano ha hecho estas declaraciones poco antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya denegado la medida cuatelarísima solicitada por la patronal hostelera Otea para la suspensión del cierre del interior de los locales de ocio nocturno decretado el pasado martes por el Gobierno del Principado para frenar la quinta ola de la pandemia de la covid.

Las CCAA que descartan la medida

Galicia, Castilla y León, Madrid o La Rioja son algunas de las comunidades que descartan por el momento pedir a el aval para imponer el toque de queda. Pese al incremento imparable de nuevos positivos, el Gobierno gallego defiende que la situación es mejor en la comunidad que en el conjunto del Estado. En este contexto, el vicepresidente Alfonso Rueda, descarta el toque de queda y apuesta por mantener abiertos el ocio nocturno y la hostelería. Aunque algunos profesionales lo han planteado, Rueda ha asegurado que "no está encima de la mesa" implantar un toque de queda para frenar la transmisión del virus. El gobierno gallego insiste en que la situación actual de la pandemia permite tomar medidas que compaginen la salud y la seguridad con el funcionamiento de la hostelería.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León no adoptó este jueves ningún acuerdo sobre nuevas restricciones a la vista del cuestionado confinamiento y toque de queda por parte de los tribunales. De momento será un grupo de trabajo de las Consejerías de Fomento y Sanidad el que proponga, más pronto que tarde, nuevas medidas para contener los contagios entre los jóvenes. Así lo aseguró Francisco Igea declarando la preocupación del gobierno regional por el aumento de la incidencia, pero disculpando la falta de adopción de medidas en los informes jurídicos que desaconsejan establecer el toque de queda y el resto de medidas incluidas en el semáforo en el nivel 2 no les parece de absoluta eficacia.

Las autoridades sanitarias de La Rioja también descartaron endurecer las medidas, y de momento toda la comunidad continúa en el nivel 2, por lo que se mantienen las restricciones. En hostelería y restauración el aforo máximo en interiores es del 75 %,y se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa; mientras que el cierre se establece como máximo hasta las 2.00. El aforo máximo es del 75 % en el comercio y en los mercadillos; así como en las actividades de ocio y cultura, congresos y academias; y en las celebraciones religiosas; mientras que se establece en el 50 % para las actividades deportivas.

La Comunidad de Madrid mantiene para los próximos días las mismas restricciones que ya estableció el 26 de junio, que admitía aforos más permisivos. Los locales de ocio nocturnos pueden abrir hasta las 3:00 horas, aunque sin admitir nuevos clientes desde una hora antes. No se permite el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, y el baile únicamente es permitido en discotecas que ya tuvieran pistas al aire libre, con mascarilla. Los bares, restaurantes, cines, teatros, auditorios, locales de juego, apuestas y casinos pueden cerrar como tarde a la 1:00 horas y las terrazas provisionales en aceras solo podrán hasta medianoche.