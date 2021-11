Bar Paloma II: así es el arroz con bogavante del bar del barrio de La Elipa que nos recomendó David Muñoz

Al abrir la puerta del Paloma II, situado en la Avenida del Marqués de Corbera de Madrid, en el corazón del barrio de La Elipa, la estampa es la de un bar que podría estar en cualquier ciudad de España: pizarras con una lista de raciones, un pulpo en la vitrina, máquinas tragaperras, lotería de Navidad... y, al fondo, un pequeño comedor. Pero el Paloma II no es un bar cualquiera porque entre sus clientes está David Muñoz, reconocido como The Best Chef: el mejor cocinero del mundo.

En la entrevista concedida hace unos días a la Cadena SER, el chef de Diverxo reveló que lleva muchos años yendo al Paloma II con sus padres porque, entre otras cosas, hacen un arroz con bogavante "de locos".

El toldo del local, de hecho, ya indica cuál es la especialidad de la casa aunque, en realidad, su oferta gastronómica es mucho más amplia: menú del día por 12 euros, tapas y raciones... Entre lo más destacado, sin duda, las patatas revolconas con torreznos y los callos a la madrileña —suculentos y pegajosos— que David Muñoz, según fuentes del establecimiento, se come con cuchara.

Más de 30 años en el barrio

Juan Artero, quien regenta el negocio junto a su hermano Regino, señala que antiguamente tenían otro bar en la esquina —el Bar Paloma, que ya se llamaba así desde antes— pero que era muy pequeño, por lo que, al adquirir también este otro local, se han quedado solo con el Paloma II. Esa es la historia del nombre...

Arroz con bogavante para dos. / C. G. CANO

Pero desde que David Muñoz recomendó su arroz con bogavante en la Cadena SER, el número de reservas y felicitaciones no ha dejado de crecer. "Para mañana y el fin de semana ya estamos llenos", señala Artero. "Ya lo sabe hasta el perro Mindanga y todo mi pueblo de Cuenca. Mi hija trabaja en Sanitas, y ya todo Sanitas quiere venir. Pero si ayer había gente esperando ahí a las 16:45... ¡No me jodas".

El Paloma II, de todas formas, lleva más de 30 años triunfando en el barrio, por eso el chef de Diverxo lo conoce tan bien. "David jugaba a fútbol con mi hijo", explica Artero. "Los callos le encantan. Y los chopitos que yo tengo... Son caros y puede haber otros igual de buenos, pero mejores, ¡imposible!".

"Que los clientes hablen por mí "

La especialidad de la casa, casi desde su apertura, es el arroz con bogavante: "Fue idea de otro hermano mío, que lo probó por ahí, y empezamos a hacerlo. En esa época igual lo tenían solo en 10 sitios, en todo Madrid. Ahora, en cambio, igual solo quedan 10 donde no lo hagan. A mí no me gusta decir que el nuestro es el mejor. Prefiero que los clientes hablen por mí".

Los hermanos Regino y Juan Artero. / C. G. CANO

Su ya célebre arroz con bogavante, que solo preparan por encargo (20 euros por persona, mínimo 2), se sirve en el perol y la ración es más que generosa. Quien no se lo acabe, de hecho, puede llevarse las sobras a casa en tupper. Pero hay que reservar con tiempo y, desde hace unos días, tener también un poco de suerte.