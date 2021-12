"Por lo menos, la tabla será comestible": el hilo viral sobre alta cocina que ridiculiza platos por su tamaño

La alta cocina tiene seguidores y detractores. Hay quien alaba su capacidad creativa, su estética depurada y también —no hay que olvidarlo— su capacidad para atraer turistas de alto poder adquisitivo, activando una cadena de valor de la que se benefician hoteles, taxis, comercios, agricultores, ganaderos...

El gran impulsor de la llamada cocina moderna (aunque también se usan conceptos como vanguardia o tecnoemocional) fue Ferran Adrià, quien le dio una vuelta completa a lo único que, hasta entonces, se consideraba alta cocina, y sorprendió al mundo con técnicas como la esferificación, las espumas, los aires... Los menús que se servían en Cala Montjoi, además, se fueron haciendo cada vez más largos, lo cual exigía ir reduciendo las raciones. ¿Cómo comerse 40 elaboraciones si no son del tamaño de un bocado, si no?

La popularidad de esas técnicas se ha ido expandiendo por España y el resto del mundo. Pero no siempre ha gustado a todos. Los detractores de esa forma de cocinar no tardaron en aparecer y, al toparse con burdas imitaciones del original, sus críticas y chascarrillos fueron a más. Lo ciento es que buena parte de la prensa gastronómica lleva años denunciando que algunos cocineros han llevado la cuestión hasta el absurdo. Claro que también hay quien parece que habría preferido eliminar cualquier atisbo de creatividad tras la invención de la albóndiga.

Un buen ejemplo es el hilo viral publicado este lunes por la tuitera Isabel Li Fake. Una serie de tuits en la que repasa algunas creaciones de la llamada alta cocina para, basándose en los platos tradicionales que los han inspirado, ridiculizarlos por su aspecto o su tamaño. Para algunos, un sinfín de carcajadas. Para otros, una muestra de mal gusto e ignorancia. Por lo que se desprende de sus comentarios, en todo caso, parece que no ha probado ninguno de ellos.

"El que cocinó esto, lo más asturiano que ha visto es el perfil de Twitter de Fernando Alonso. Lo de la foto es un teaser, no? QUE ME TRAIGAS LA POTA, COÑO!! Un globo de helio te va a crear más gases que este pinchito. Se come con cuchara de café", dice de una versión minimalista de la fabada asturiana en la que se ve una ración de compango junto a un pequeño plato de fabes.

"TORTILLA DE PATATAS EN TEMPURA. Qué cojonazos tienen. Querrás decir que has echao en un bol las uñas de los pies que te acabas de cortar, pizca de azafrán, cascao dos huevos y salpimentar al gusto. El Ecce Homo de Borja, versión tortilla. Se come con palillos. Pellets aliñaos", dice de otra de las imágenes compartidas.

De la imagen de una ensaladilla rusa critica, sobre todo, la escasa cantidad: "Mirad el tenedor. Eso no te llega ni a media muela. Venga, no te lleves el Scattergories, aceptamos esa cara de Belmez con mayonesa como ensaladilla. Por lo menos, la tabla será comestible. Si explotas una espinilla en un plato, te sale una ración más grande".

Tampoco le ha gustado que el cocinero estadounidense Flynn McGarry, al que muchos conocen como 'el Justin Bieber de la cocina' y que hace unos meses, como muestra de su apuesta por la cocina basada en vegetales, preparó en Madrid Fusión una especie de schnitzel (o cachopo) vegetal en el que, en vez de carne, forma una especie de taco con hoja de repollo rellena de algas, setas y pasta de centeno, para luego rebozarlo con harina y pan rallado, y finalmente freírlo.

"Mira, que se pare el mundo, que yo me bajo. Un iluminao yanki ha venido a Madrid Fusión a empanar hojas de repollo, y rellenarlas con algas y centeno. Y LLAMARLO CACHOPO", señala con indignación. El Justin Bieber de la cocina, le llaman. Ahora me lo explico todo. Nos mean, y decimos"...

También ridiculiza la versión del cocido madrileño de El Celler de Can Roca: "A ver, podéis decir la verdad: hicísteis cocido, se lo comió el perro, le ha sentao mal, y lo ha vomitao. Que no pasa nada, hombre. Coprofagia bien emplatada. No te comas los seis garbanzos, que eso va a la lorza. Cocido sí que iba el chef".

Con la burla sobre el bocadillo de Paco Roncero no ha sido tan original porque el meme del aceite lleva ya tiempo circulando por internet, pero no podía faltar en este hilo: "Ideal si quieres que tu culo se convierta en el cañón de un rifle Barret calibre 50. El motor del Titanic estaba menos engrasao. Tus pedos olerán como un olivar de Úbeda. Tus truños saldrán a una velocidad de 150 metros/seg".

También se mofa, entre otros platos, de un cochinillo lacado, del pollo de corral con cigalas de Jordi Cruz, de un 'gin-tonic' dulce deconstruido, del pulpo con calabazas chips o de la spicy bolognesa de carabineros (Diverxo), al que compara con un "surtido de mocos renegridos de runner cuarentón" y también con "una zurraspa de pedo tras ingesta de puré de verduras".

Muchos de sus seguidores han jaleado al autor del hilo: "Jaja muy bueno aunque te olvidas del mejor plato de un restaurante de alta cocina: El pan. Sin él, sales del restaurante con más hambre de la que entraste".

Les gusta tan poco la creatividad, de hecho, que llevan 20 años repitiendo el mismo chiste: "Un negocio que vengo dándole vueltas ya hace tiempo es poner un burguer frente a un restaurante de estos de alta cocina".