'Dabiz' Muñoz lo vuelve a hacer: "Lo muchísimo que me gusta un vestido brilli brilli se dice poco"

La Navidad es un momento repleto de tradiciones. Algunas muy antiguas, como el pesebre, las cabalgatas, los villancicos o las 12 uvas, y otras más recientes, como las luces de Vigo, el turrón de gin-tonic... o el posado del chef David Muñoz con el vestido que su mujer, Cristina Pedroche, se había puesto un año antes para presentar las Campanadas en el programa especial de Nochevieja. Y este año, claro, lo ha vuelto a hacer.

"Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año Cristina Pedroche me lo pone más difícil… y yo a ella!! Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este raséé estratosférico!!!", ha publicado el chef de Diverxo en su cuenta de Instagram.

Pedroche despidió el año con un doble look. De entrada, un edredón de 100 metros de tafeta de seda, diseñado por Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, y que suponía un homenaje al confinamiento.

Después, un "microvestido joya" formado por 16.308 piedras de cristal, simulando "una mascarilla con dos finas tiras" y bordado por el artesano Johan Luc Katt. Este segundo outfit es el que David Muñoz ha elegido para el ya célebre posado.

Un acto feminista

Considerado como el mejor chef del mundo, Muñoz lleva años compaginando su profesión con una intensa exposición mediática: comparte las recetas que prepara en casa, su afición al running, reflexiones sobre el emprendimiento...

Pero durante una entrevista concedida a Play Gastro, el chef defendió su tradicional posado como algo que va mucho más allá del divertimento y la frivolidad: "Esto empezó porque, cuando llegan las campanadas, la gente le dice que su actitud es poco feminista, y yo creo que hay pocas personas que sean más feministas que ella. Con conocimiento de causa, además, porque está muy vinculada al movimiento, lee muchísimo, se informa... A mí me ha enseñado mucho y he descubierto que todos tenemos cositas. Posos machistas de haber vivido en una sociedad machista".

El chef de Diverxo, por lo tanto, vincula su foto de cada año al feminismo: "Cuando veo a tanta gente conocida y desconocida decir burradas sobre ella en las redes sociales... Ese primer año que me puse el vestido, si ves las dos publicaciones, a Cristina le dicen cosas horribles y a mí, con el mismo vestido, y todo el mundo me dice lo maravilloso que soy, el sentido del humor que tengo, lo bien que me queda, lo guapo que estoy... ¡Pero si es lo mismo! Los dos lo elegimos libremente y los dos lo hacemos de forma pública... Desde el primer año lo hago como una muestra de apoyo a algo que me parece absurdo y que sigo sin entender".