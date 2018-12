Envasados, listos para vender, los primeros aceites de Sierra Mágina

La presentación tenía lugar en IFEJA, con presencia del presidente de Consejo Regulador, Salvador Contreras, el delegado territorial, en funciones, de la Consejería de Agricultura, Juan Balbín, y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén y diputado responsable del área de Promoción y Turismo, Manuel Fernández.

La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar también se ha sumado, esta campaña, a la producción temprana, repitiendo la experiencia del año 2.014. Se han envasado en torno a los 13.000 kilos (casi 12.000litros) de aceite temprano bajo su marca La Quinta Esencia.

Conversábamos con Jesús Sutil, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Aceites de Sierra Mágina, que explicaba que se han presentado más de cincuenta aceites, ya calificados por el consejo, “… No es solo sacar el primer aceite, que se hizo a finales de octubre, de esta campaña, no solamente estos primeros tempranos, que apuestan más por la calidad, que se hacen para premios de producciones más limitadas… Esperamos a que haya una apertura más generalizada de las fábricas, para que entren otros ya más maduros, de aquellas almazaras que ya abren en la parte final del mes de noviembre y primeros de diciembre… En este desfile de aceites estaban los extra-tempranos, con verdes muy intensos, pero también los aceites un poco más maduros, todos los que tenían un aceite elaborado y calificado por el Consejo Regulador estaban ahí…”.

En cuanto a las cualidades y características de los aceites presentados, Sutil especificaba, “… Todos lo que tienen en común es, aparte de proceder de nuestro territorio y ser de nuestros olivos, 99 % picual, todos salen con una acidez química bajísima, los aceites que nosotros calificamos, raramente, pasan del 0’20 de acidez… son aceites muy afrutados, tienen un toque de picor y amargor, y un aroma a tomate y a hierba verde recién cortada, a hoja de aceituna, también de alcachofa… Un aceite que con muy poca cantidad consigues mucho sabor, por eso la gente de la gastronomía los están utilizando cada vez más, hay platos en los que el resultado es totalmente diferente, de utilizar un aceite normal a utilizar uno de los nuestros…”.

En cuanto a la situación de la campaña, llegaba a situarla en el tercio de las previsiones, “… Estamos llegando a un tercio de la campaña, para el pasado martes contabilizábamos unos 55 millones de kilos aceituna recepcionados, rendimientos bajos, como está trascendiendo den toda la provincia, y en cuanto a la producción total, aunque no vamos a alcanzar la máxima nuestra, si vamos a tener un crecimiento respecto al año pasado…”.

Comercialización

Reconocía Sutil que es la parte en la que se están realizando los mayores esfuerzos, aunque resulta especialmente complicada, por la alta producción, comparada con otras denominaciones de origen de todo el país, “… Es la parte en la que nos estamos esforzando mucho más que hace diez años, todavía nos queda recorrido. No es lo mismo nuestra zona de producción, Jaén con el 40 % de la producción de España, los 30 o 40 millones de kilos que se producen en Sierra Mágina, de los cuales 8 o 9 son virgen extras… Otras denominaciones Silvana, Mallorca o Navarra, que las producciones son de 500 o 600 mil o como mucho 2 millones de kilos… Eso se comercializa mucho más fácil que todo lo que nosotros tenemos aquí… Aunque estemos dando pasos, no se puede decir hay que envasarlo todo, porque el todo es muchísimo, el todo no es el mismo todo que tienen en otras zonas. Nosotros hace tres o cuatro años no tocábamos los dos millones de litros envasados con DO, y hoy en día ya lo superamos con cierta holgura. A pesar de eso, nos tenemos que esforzar más, no todas las cooperativas tienen un comercial, ese es un paso, hace falta, bien mediante un proyecto colectivo, de reunirse todos, o bien con proyectos individuales, dedicar un poco más de recursos y esfuerzos a esa venta del aceite envasado, para que el porcentaje siga creciendo, y siga creciendo a un precio que retribuya, el año pasado el aceite envasado estaba en los cuatro euros el litro, mientras que los gráneles muy pronto cedieron por debajo de los tres, un euro de diferencia… Con ese precio merece la pena apostar por la comercialización…”.