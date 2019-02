La Coop. Stmo. Cristo cierra la campaña con 25 millones de kilos de aceituna

La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, que cuenta con 600 socios activos, cierra la campaña de aceituna, con su primera Botijuela, abierta a socios, trabajadores y familiares, tras haber recogido 25 Millones kilos de aceituna, 6 más que la anterior.

La Botijuela se celebraba en sus dependencias con asistencia de socios, trabajadores y familiares en un ambiente de hermandad y convivencia.

Conversábamos con su presidente, Manuel Ogallar, que nos daba detalles del desarrollo de la campaña y los objetivos de esta jornada de convivencia, “… Es una experiencia que vamos a acometer este año, ya llevábamos muchos años intentando hacerla. Este año hemos tenido una buena campaña de recolección de aceituna, ha sido bastante rápida, no hemos tenido incidencias, y creo que es un motivo agradable como para celebrar una ‘Botijuela’, socios y empleados, que se relacionen y tengan una jornada de convivencia… Aquí lo suyo es tener una relación más distendida, de la que tenemos normalmente, en asambleas generales como en otros sitios, con el devenir de coger la aceituna y aquí cambiar impresiones y ver lo que necesitemos, lo que queramos y definirnos… Aquí directivos y socios todos somos iguales, de hecho, toda la directiva son socios, aquí lo que queremos todos es el bien de la Cooperativa… A los socios decirles que tengan hoy un día de convivencia, que tengamos un día sin incidencias, que demos gracias por la recolección tan importante que hemos tenido, y que, realmente, estamos preocupados por dos cosas, una por la climatología y otra por los precios…”.

Sobre el desarrollo de la campaña Ogallar nos explicaba, “… Ha sido muy rápida, porque no ha habido inclemencias en el tiempo, tanto diciembre como enero, prácticamente, no se han perdido nada más que un par de días. La campaña la hemos terminado con poco más de 25 millones de kilos de aceituna y las bodegas se han visto llenas, con aproximadamente 5,5 millones de kilos de aceite. El año pasado tuvimos 19 millones de kilos, casi hemos llegado al récord de la 13/14, que fueron 27 millones…”.

Sobre las condiciones meteorológicas, que han permitido de la rapidez de esta campaña, los comentaba la repercusión en la siguiente, “… Ahora mimo lo que hacemos es mirar al tiempo, ya se está pasando y en los próximos días no se ve que vengan lluvias, en el mes de febrero, con lo cual, con una cosecha tan importante como han tenido este año las olivas, está sufriendo un estrés de falta de algunos productos… El riego es muy importante, en el término municipal de Jódar, si no fuese por el riego no tendríamos estas campañas, en muchos pueblos que no tienen tanto riego, disminuye mucho sus cosecha…”.

Otro de los aspectos en los que incidía es en la calidad del aceite producido, “… Año tras año, tenemos muy buena calidad. Hemos estado vendiendo algunas partidas a otras almazaras de la Denominación de Origen, porque a ellas la calidad les ha venido inferior a la del año pasado, muchas almazaras no tenían aceites calificados con la Denominación de Origen para envasar. Hemos tenido mucho aceite, los rendimientos han sido dos puntos inferiores que el año anterior. El año anterior tuvimos un rendimiento de un 23,80 % y este año serán dos puntos menos…”.

En cuanto a la comercialización, nos comentaban que están haciendo, desde la Cooperativa, un esfuerzo en el envasado, “… Estamos intentando comercializar, lo máximo posible, el aceite envasado. Estamos potenciándonos muchos en la venta por internet y las nuevas tecnologías, estamos haciendo una subida espectacular de los últimos años hacia acá… Es una salida, el intermediario quiere comprar el aceite muy barato y venderlo muy caro. El valor añadido es él el que se lo está llevando. El italiano viene aquí, buscando buen aceite, ellos tienen otros mercados, mundialmente son los dueños de la comercialización, nos llevan siglos de adelanto. Aquí, lo que me preocupa mucho, porque hay muchas zonas, muchas comarcas de Andalucía y de Jaén, que la aceituna del árbol la están tirando al suelo, está sacando un montón de aceites que no es bueno, que no es de buena calidad, los grandes envasadores lo están mezclando con aceite de muy poca cantidad de aceite virgen extra, con lo cual están haciendo que en los supermercados y la gran distribución esté llena de aceite de virgen extra que no tiene la calidad adecuada… Yo le diría a una persona que quiere comprar aceite, que se dirija a una cooperativa, en otras cadenas de distribución puede comprar aceite, pero yo no estoy seguro de que compre calidad…”.