La producción de Queso Manchego, durante el 2018, ha disminuido cerca de un 4 %. Un hecho, que según el consejo regulador de este producto, se debe a "un problema con la leche durante el pasado año (...) una situación que ya se ha solventado", ha confirmado Pedro Condés. director de organización de esta DO.

Sin embargo, lo sorprendente de estos datos es el consumo de este Queso Manchego por países, puesto que en España su consumo no para de disminuir. Por ejemplo, de 2017 a 2018 se ha vendido un millón menos de kilos. Por ello, el propio Condés asegura que "si no es por la exportación, este producto sería banal y tendría una producción muy pequeña".

De este modo, este tipo de queso se consume, casi de manera pareja, en Estados Unidos y en España, en cuanto a kilos se refiere. Además, el país americano representa ya más del 50 % de sus ventas, seguido de Alemania y de Reino Unido. En este aspecto, al país estadounidense se exportan más de 4,5 millones de kilos, mientras que en España esta cifra se ha quedado en 5,8 millones.

Asimismo, Condés, respecto al Bréxit, ha afirmado que "estamos preocupados por el desarrollo de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque ha sido un país que siempre se ha mantenido en segundo plano. Sin embargo, hay fabricantes en los que representa un alto porcentaje de su facturación".

Por su parte, el director de organización de esta DO explica este descenso en el consumo porque "el consumidor identifica quesos como manchego cuando no lo son (...) no nos preocupamos de verificar si en un restaurante o en un comercio lo que nos venden como manchego es un queso de la DO Manchego".

Finalmente, Condés ha subrayado que "esta Denominación de Origen produce más del 50 % de los quesos de este país, por lo que el peso del Queso Manchego es bastante importante en el mercado".

AUDIO | Escucha la entrevista completa a Pedro Condés en Hoy por Hoy Valdepeñas