¿Aceptamos pulpo como animal de compañía?

Hasta el próximo domingo, El Almacenito celebra unas interesantes jornadas gastronómicas con el pulpo como protagonista. Por quinto año, José Vega se ha provisto de más de doscientos kilos de cefalópodos para cocinarlos de diferentes maneras, unas más tradicionales y otras más innovadoras.

A base de darle vueltas a la cabeza, les ha quedado una carta muy completa y original que tuvimos ocasión de degustar este jueves. Un recorrido por este exquisito y demandado producto, desde el clásico pulpo a la gallega con cachelos, aceite y pimentón, hasta un original pulpo en tempura, milhojas de pulpo y gulas o una pizza de pulpo a feira casera.

Ensaladilla de pulpo / Cadena SER

De las nueve maneras de presentar el pulpo es posible pedir medias raciones en cuatro de ellas, mientras que el resto son raciones completas. Personalmente, echo en falta un menú degustación individual para probar un poco de todo sin tener que correr el riesgo de sufrir un empacho a la gallega.

Me encanta acompañar la comida gallega con un buen Ribeiro frío, pero esta vez me he decidido por la sutileza del amontillado Viña AB, de González Byass, que, servido con un golpe de frío que pide la época del año en la que nos encontramos, activará las papilas gustativas para elevar los matices del pimentón y del aceite que acompañan a la mayoría de los platos.

Pulpo en tempura con crema ligera de alioli / Cadena SER

Comenzamos la jornada con una tapa de ensaladilla de pulpo para compartir. Esta tapa es fija en la carta de El Almacenito desde tiempo inmemorial, y por supuesto que es de las estrellas de sus jornadas anuales. Es una ensaladilla sabrosa, potente, con carácter y bien ligada en su base, coronada con rodajas de pulpo con buen pimentón. Intachable.

Seguimos con un pulpo en tempura con crema fina de alioli. Así como los chocos fritos nos vuelven locos (aunque no hechos de cualquier manera ni con un aceite cualquiera), rebozar el pulpo es algo que, así a bote pronto, nos `puede chirriar un poco. Sin embargo, en El Almacenito le han dado un punto ideal, con la carne tierna y jugosa y una fritura en tempura bien escurrida a la que le va de maravilla la salsa alioli. Un acierto también la presencia de la patata a rodajas hervida con su pimentón como base del plato.

Pulpo a la gallega con cachelos / Cadena SER

Una pata de pulpo al horno con parmentier es la tercera de las maneras de preparar el pescado que tenemos la oportunidad de degustar. En su punto la pata y muy equilibrada la parmentier, con el justo sabor a lácteo, sin exagerar.

El pulpo a la gallega no puede faltar. Presentado con cachelos (que es como se le denomina en Galicia a la patata cocida que lo acompaña) y en tabla redonda, es uno de los platos estrellas de la gastronomía española, aunque por ello también es inevitable encontrarnos versiones para no dormir. Esta de El Almacenito es la clásica. La que podemos tener el placer de disfrutar en cualquier aldea gallega preparadas por las conocidas pulpeiras, como quien suscribe tuvo oportunidad de hacerlo hace un tiempo en la Feira da Troita en Sobrado dos Monxes o en el mercado de abastos de Santiago de Compostela. Espléndidos en ambos casos.

Pata de pulpo al horno con parmentier / Cadena SER

Pero, en mi opinión, el plato más completo de la jornada de El Almacenito es el Milhoja de pulpo y gulas. Tanto que tras probarlo he pedido a José Vega que lo mantenga en la carta. Es una especie de molde en el que se mezclan con acierto, armonía y mucho sentido rodajas de pulpo, patata cocida, gulas, pimentón y ajos fritos formando un todo delicioso para el paladar. De notable alto.

Coronamos la experiencia con un postre marca de la casa. Se trata de un pudin de gofres original y muy sabroso que contiene caramelos toffe. Una bomba de calorías y un gran festival para el paladar.

Pudin de gofres / Cadena SER

El buen hacer de José Vega con el pulpo tiene su punto culminante cada verano con esta jornada de degustación. Lo que empezó con cuatro platos va ya por más del doble, y subiendo. Seguiremos pendientes de su evolución, pero le pedimos que le dé una pensada a lo del menú degustación. Enhorabuena.

