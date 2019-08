"Donde se ponga un buen mejillón...". Rafael Benítez no esconde su devoción por los bivalvos, mientras se relame delante de unas de las bandejas que han preparado en el tabanco de la plaza Plateros para ser degustados. El más humilde entre los moluscos y mariscos tiene su público. La suerte es poder encontrarlos a buen precio casi todo el año. Yo mismo he tenido la oportunidad de cocinarlos de diferente forma (al vapor, a la marinera, con fideuá, con bechamel) y de dárselos a probar a Benítez antes de que públicamente asegurara que quien suscribe no sabe cocinar. Así, sin anestesia.

"Mejillones del Parnaso", libro de poemas del escritor jerezano con estupendas ilustraciones del sevillano Pepe Yáñez, cumple diez años y no ha habido mejor manera de celebrarlo que disfrutando de una mejillonada en el céntrico tabanco y de la lectura de un ejemplar por parte del propio autor y de algunos de sus invitados y amigos, entre los cuáles presumo encontrarme.

En su día, fue la segunda incursión de Benítez en el ámbito de la gastronomía de la mano de EH, ya que con anterioridad había publicado "69 maneras de preparar los espárragos". Los mejillones en verso, con un toque picante pero elegante a la vez, están más que amortizados por su autor, quien no obstante ha donado una serie de láminas con grabados y poemas del libro que lucen ya enmarcadas en las paredes del céntrico tabanco.

Benítez, recitando uno de los poemas del libro / A Boca Llena