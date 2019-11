El Deportivo recibe a un Elche que quiere hurgar en su herida

El Deportivo, colista de la Segunda División, pretende reaccionar ante el Elche y apagar todos los incendios, futbolísticos y extradeportivos para que las aguas puedan volver, poco a poco, a su cauce, mientras que su rival se presenta en Riazor con ganas de hurgar en la herida.

de un vistazo Alineaciones probables: Deportivo: Dani Giménez; Borja Galán, Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz; Álex Bergantiños, Peru Nolaskoain; Borja Valle, Aketxe, Víctor Mollejo; y Koné. Elche: Edgar Badía; Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz; Manuel Sánchez, Villar; Iván Sánchez, Nino, Fidel y Qasmi. Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Estadio: Abanca-Riazor. Hora: 12.00.

Los coruñeses no ganan desde hace casi tres meses, cuando superaron en la primera jornada al Oviedo (3-2) con un gol a última hora del venezolano Christian Santos, que esta semana se quejó del poco protagonismo que tiene en el césped y en la plantilla.

Sus declaraciones no gustaron a su entrenador, Luis César Sampedro, y tampoco a los compañeros, aunque, tras escuchar sus explicaciones posteriores en el vestuario, le tendieron la mano, suavizando la polémica y tratando de aunar esfuerzos para sacar adelante a un equipo que aspiraba al ascenso y ahora lucha por evitar el camino que lleva a Segunda B.

Después de dos empates a domicilio en los campos del Racing de Santander (1-1) y del Fuenlabrada (1-1), con mejores sensaciones en el primero que en el segundo, el Deportivo apela a la solidez defensiva para, desde ella, romper por fin la serie de trece partidos sin ganar en la que se encuentra inmerso.

Luis César tiene que reconstruir el lateral derecho por las bajas de los dos jugadores de esa posición (Eneko Bóveda, sancionado; y David Simón, lesionado) y a la titularidad optan el extremo Borja Galán y el central del filial Mujaid Sadick, que ya jugó en esa demarcación con el primer equipo en la máxima categoría.

No será el único cambio de un once que presentará, según las pruebas del técnico, otras dos novedades en ataque, con la presumible vuelta al once de Ager Aketxe tras haberse quedado por primera vez en el banquillo y, además, sin minutos, ante el Fuenlabrada, y la de Víctor Mollejo, que suplirá a Borja Valle o al serbio Sasa Jovanovic en una de las bandas.

El rival del Deportivo: el Elche

Por su parte, el Elche viaja a Riazor con la doble intención de dar continuidad a la victoria de la pasada jornada ante el Mirandés y de recuperar su buena imagen como visitante, quebrada en la última salida en Huesca (2-0).

A pesar de la crítica situación del Deportivo, jugadores y técnicos han mostrado un enorme respeto por el conjunto gallego durante la semana, ya que consideran que en cualquier momento puede despertar y mostrar su verdadero potencial.

El conjunto ilicitano ya ha logrado esta temporada varias victorias a domicilio de prestigio, como las conseguidas en Alcorcón (1-2), Oviedo (0-2) y, sobre todo, Girona (0-2), por lo que buscará tres nuevos puntos que le acerquen a la zona alta de la clasificación.

José Rojo ‘Pacheta’, entrenador del equipo, ha citado a los 18 jugadores disponibles y no podrá contar una jornada más con los centrocampistas Ramón Folch y Nuke Mfulu, ambos en plena recuperación de sus respectivas lesiones, por lo que Manuel Sánchez y Gonzalo Villar, recientemente convocado por la selección Sub-21 de España, serán de nuevo titulares en la medular.

La principal novedad en la alineación será el regreso al equipo de Juan Cruz, ya recuperado de la lesión que le impidió jugar en las últimas semanas. El madrileño volverá el lateral izquierdo, desplazando a Andoni López al banquillo.