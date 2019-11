Paco Morales: "Todavía estamos en el camino de la excelencia"

Paco Morales ha conseguido la segunda estrella Michelin para Noor y Kisco García ha revalidado la distinción que ya disfrutaba Choco. Los galardones más importantes del mundo de la restauración se entregaron anoche en una gala celebrada en el teatro Lope de Vega de Sevilla.

Con esta segunda estrella, Noor aumenta su palmarés en un tiempo récord: consiguió su primera estrella en 2016. El jurado ha destacado que Morales “es un arqueólogo de la cocina, revisa la historia de la cocina de Andalucía para trasladar la esencia de la cocina andalusí al siglo XXI».

La creatividad de Morales ha cautivado también a algunos de los personajes más influyentes de la gastronomía mundial. Ferran Adrià llegó a decir que "se trata de un chef único".

Sin embargo, el chef de Cañero no oculta su espíritu inconformista cuando reconoce en Hoy por Hoy Córdoba que "todavía estamos en el camino de la excelencia". Y que a pesar de haber logrado un premio "histórico" para la gastronomía cordobesa, no renuncia " a lo que está por venir". Un reconocimiento que no es fruto de la casualidad sino de "25 años picando piedra" y de una manera "arriesgada de ver la gastronomía", ha señalado.

Paco Morales y su esposa celebran la segunda Estrella Michelin lograda por el restaurante Noor / Cadena SER

Con esta segunda estrella, el restaurante de Cañero se sitúa entre los más laureados de Andalucía, sólo por detrás de Aponiente,de Ángel León (3 estrellas), e igualado con Bardal (Ronda) y Skina, (Marbella).

El otro gran protagonista de la gastronomía cordobesa es el chef Kisco García que, un año más, revalida la Estrella Michelin lograda por Choco en 2012