Rafael Poveda: un enólogo en el liceo de la gastronomía

Rafael Poveda es enólogo, no podía ser de otra manera para la tercera generación de una familia de bodegueros. En torno al vino gira su actividad profesional, como responsable de Desarrollo de Productos y Enoturismo en MGWinesgroup, pero también su pasión como investigador y escritor.

Y es que Poveda sabe de pasiones; pasión por la historia de Monóvar (Alicante), su pueblo, por la fotografía, por la gastronomía y por el Fondillón. Por cierto, dicen los que saben de este negociado que es uno de los mayores expertos en este vino legendario de la huerta de Alicante que ya en 1519 acompañó a Magallanes y Elcano durante en la primera vuelta al mundo.

El pasado día 15 de noviembre, Rafael Poveda añadió una ‘muesca más a su fusil’, cuando sus compañeros le nombraron por unanimidad presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, “... y aquí estoy, para intentar ayudar y sumar esfuerzos”.

Es consciente de que llega a la presidencia en el mejor momento en la historia de la gastronomía de la Comunitat, pero los cantos de sirena no le hacen bajar la guardia. “Tenemos los mejores chefs, los mejores cocineros, sumamos más estrellas Michelin que nadie… Pero que no sea una moda, que no sea un momento efímero, que nos sirva para consolidar y hacer de nuestra tierra la mejor del mundo a nivel gastronómico”.

La Comunitat Valenciana es, por derecho propio, uno de los grandes referentes de la cocina mundial, es cierto, pero queda mucho trabajo por delante: “Todos los estamentos implicados tenemos que arrimar el hombro y yo me voy a empeñar en ello”.

Ahora, tiene dos años por delante y por empeño, no será. Rafael Poveda se ha propuesto convertir a Alicante en la gran escuela de la gastronomía mediterránea: “Quiero que sea una ciencia que inunde el conocimiento de todos los profesionales”.

Este es solo un pequeño extracto de una conversación que pueden escuchar de nuevo en la parte superior de este artículo y en la que también hemos hablado, claro que sí, de vinos: “In vino libertas”.