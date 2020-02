La Xunta paraliza y retirada los productos de una fábrica de quesos lucense

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia detectó "graves incumplimientos en las condiciones estructurales de limpieza y mantenimiento" en la fábrica de quesos Casa Macán, localizada en Taboada (Lugo) lo que ha derivado en una alerta para la retirada de sus productos y la paralización de la producción.

Según han informado fuentes de Sanidade, esta situación se debe a problemas "operacionales o de higiene de los procesos" detectados en un control. Una problemática que se identifica con "incumplimientos" en el almacenamiento de materias primas e ingredientes de forma que no se puede garantizar la inocuidad de los mismos y temperaturas inadecuadas en distintas fases de la producción. A esto se une "la ausencia de protección de los productos de focos de contaminación en todas las fases de cadena de producción y ausencia de garantías de trazabilidad de procesos".

La postura de Casa Macán

En cambio, el director general de Casa Macán, Eladio Rigueira, ha mostrado su "sorpresa" por que las autoridades sanitarias hayan ordenado la retirada de sus productos, así como la paralización de la producción, ya que "no hay ningún riesgo alimentario" y reduce la problemática a un problema "de etiquetado".

En declaraciones a Europa Press, Rigueira asegura que "no hay ningún producto contaminado" y esta alerta sanitaria "no tiene pies ni cabeza", mientras hace un "daño terrible e incalculable" a una "pequeña empresa". Con todo, reconoce que hay "un problema estructural", "pero no para crear una alarma sanitaria"

Explica que la pasada semana se realizó la inspección y la paralización se llevó a cabo el lunes, debido a que "varios lotes fueron sin contraetiqueta de los productos de la denominación de origen". De hecho, sostiene que la propia empresa avisó de lo que considera un "error humano" a la agencia de calidad alimentaria.

Además, avanza que podrá recuperar la producción de forma "inmediata" en los próximos días. También agradece la reacción "completamente distinta" de su "principal cliente" ante esta situación.

¿A qué afecta la prohibición?

La prohibición afecta a todos los lotes de productos de esta compañía, como la manteca cocida de vaca, los quesos de las DO Arzúa Ulloa, Tetilla y Arzúa Ulloa curado. También el queso de barra Costeño y queso gallego en rebanadas.

Según señala la consellería de Sanidade, que recomienda a los ciudadanos que tengan estos productos que no los consuman y los devuelvan a los puntos de compra, estos lácteos fueron distribuidos en Galicia, Cataluña y Castilla La Mancha.