Todo listo en el Cenador de Amós para iniciar la temporada 'triestrellada'

El próximo 4 de marzo, el Cenador de Amós reabre sus puertas tras su tradicional parón de unos 3 meses, pero lo hace con un vértigo especial, el asociado a lucir el máximo reconocimiento en la excelencia culinaria, al haber logrado, el pasado 20 de noviembre, la Tercera Estrella Michelín. El chef del establecimiento cántabro, ubicado en Villaverde de Pontones, Jesús Sánchez, ha visitado Hoy por Hoy Cantabria, 15 días antes de esa puesta de largo, consciente de que esta temporada de 9 meses es “el momento de proyectar la emoción y el cariño que recogieron aquella mágica noche en Sevilla.

"Un antes y un después", ha reconocido Sánchez, que marca un aumento de la lista de espera, por ejemplo, al haber entrado en el circuito de los 11 restaurantes con 3 estrellas en nuestro país, 140 en todo el mundo. “El fin de semana está complicado reservar, queda alguna reserva entre semana. Pero a veces se producen cancelaciones a medida que se acerca la fecha” nos ha contado.

Una lista de espera en la que aparecen nacionalidades de todo el mundo. “Yo suelo contar una anécdota. Al hablar con unos de los comensales y preguntarles de donde venían me dijeron que de Suiza. Me sorprendió, no sabía que había vuelos al aeropuerto de Santander con Suiza”, ha recordado. “No, venimos en avión privado. Me respondieron. Te quedas con dos palmos de narices. Vaya, usted perdone” ha relatado el cocinero entre risas.

La vuelta a la actividad se produce tras más de dos meses de intenso trabajo e investigación dedicados a crear nuevas propuestas y confeccionar una sorprendente carta para este 2020. “La nueva temporada de Cenador de Amós comienza con el reto de satisfacer la mirada atenta de nuestro público” ha explicado Sánchez, que siente que ahora es el momento de ratificar los éxitos alcanzados en 2019, los sueños cumplidos, el esfuerzo permanente, la excelencia lograda…y sobre todo, la definición de su cocina.

A partir del próximo 4 de marzo, tanto el cocinero del Cenador de Amós como su directora, Marián Martínez, proponen un nuevo concepto; la #ESENCIALIDADCOMPLEJA.

“Cenador de Amós es, más que un viaje a las estrellas, es un viaje a la memoria, al fondo, al alma, a la esencia” esa era la filosofía que marcó la temporada 2019, cuyo eslogan, según ha evocado Sánchez fue “Esencialidad”. Cerrado el ejercicio y tras la reflexión que cualquier cierre lleva aparejado, llegó el momento de abrir los ojos y reflexionar, ya más calmados, sobre la realidad de su propio trabajo. “Nos dimos cuenta de que para alcanzar aquello que definimos como la capacidad de mirar lo que hacemos y liberarlo de lo superfluo, precisamos de un trabajo exhaustivo y cargado de complejidad” ha detallado el chef, porque “lo sencillo es complejo”.

Así nace una cocina de #ESENCIALIDADCOMPLEJA que habla de fondo y de memoria. Una propuesta que entiende por fondo, el entorno, el tiempo, la calma, el alma, el sabor esencial… y por memoria todo lo que compone la paleta gustativa del cocinero, sus recursos culinarios, su historia, sus influencias, sus viajes… Pero fundamentalmente la propia memoria del comensal, y su capacidad para dejarse sorprender y deleitar.”

Tal y como reza la Guía Michelin, tres estrellas indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje. Pues bien, “el Cenador de Amós es un viaje hedonista que activa la memoria hacia nuevas posibilidades”. La experiencia Cenador de Amós, comienza desde el mismo momento en que uno entra al restaurante, una maravillosa casona-palacio del siglo XVIII convertido en auténtico templo gastronómico y en uno de los restaurantes más bonitos de España.

Así, el Cenador de Amós, Villaverde de Pontones y Cantabria se convierten en un destino gastronómico mundial en el que Jesús Sánchez seguirá emocionando por su respeto absoluto a los productos cántabros y por su manera creativa de trasladarlos al plato.