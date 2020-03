Enrique Moreno (C's), "El Gobierno va dando palos de ciego, a golpe de las movilizaciones de los agricultores"

Visita, la mañana del viernes, del Parlamentario Andaluz, por Ciudadanos, Enrique Moreno, a la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, donde ha mantenido una reunión con su presidente, Manuel Ogallar, a quien ha presentado algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de la Junta de Andalucía para apoyar al sector del olivar y el aceite de Oliva.

Moreno estaba acompañado por la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jódar, Josefina Cano, y el número 4 de la candidatura, Pedro Antonio Díaz.

En declaraciones a esta emisora, tanto Ogallar como Moreno se mostraban satisfechos por el desarrollo y los temas tratados en la reunión.

El presidente de la cooperativa manifestaba, “… Nosotros le hemos manifestado nuestras inquietudes. Él nos ha dicho las propuestas que está llevando al Parlamento Andaluz, y esperemos que, a nivel nacional, se hagan eco de esto y surjan algunas soluciones, sobre el gran problema que tenemos, aquí en Andalucía y sobre todo en la provincia de Jaén, con el aceite de oliva… Depende la supervivencia de nuestros pueblos y de nuestra economía, no quedarnos desplazarnos a otros sitios, hemos nacido aquí y queremos morir aquí y que nuestros hijos sigan viviendo…”.

Por su parte Moreno, “…Nosotros hemos venido a conocer las necesidades, concretas, del municipio de Jódar en materia de agricultura y a trasladarle todo el trabajo que, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, estamos desarrollando desde hace algo más de un año. Y, sobre todo, con el problema estructural que en estos momentos tiene el sector de la agricultura en Andalucía y, concretamente, el sector el olivar, y el de la provincia de Jaén, aún más, con el sistema del olivar tradicional que aquí tenemos. Nosotros, en el mes de octubre, fruto del trabajo realizado, del diálogo y del consenso con las organizaciones agrarias, de toda Andalucía, presentamos, en el Parlamento de Andalucía, una interesante, importante PNL, para impulsar al Gobierno de España a que lleve a cabo todas las reformas legislativas necesarias, para conseguir garantizar una rentabilidad adecuada a todos los agricultores y a todos los ganaderos de Andalucía... Esto es un problema que se veía venir, desde hace tiempo y que no se puede ver desde la perspectiva de la causa única y de una solución única…Es un problema que se tiene que solucionar, primero, con diálogo y consenso de todo el sector, y después con voluntad política... Como ya se veía venir, desde hace tiempo, nosotros, antes que se dieran y se comenzaran estas movilizaciones, por parte de los agricultores, ya lo trabajábamos en el año 2019 y nosotros ya impulsamos, con esta PNL, al Gobierno de España, para que lleve a cabo esas reformas y no vaya dando palos de ciego, a golpe de las movilizaciones que van llevando a cabo los agricultores…”.

Moreno confirmaba el apoyo a todas las movilizaciones que se están haciendo desde las organizaciones agrarias, “… Consideramos muy justas y de sentido común, todas las reivindicaciones que están solicitando, y vamos a trabajar en este sentido, porque tenemos que dignificar y valorizar el trabajo de los agricultores y es fundamental que lo consigamos, para fortalecer el aspecto medioambiental, económico y social…”.

Le preguntábamos por el posicionamiento de Ciudadanos y el gobierno de la Junta ante la inminente reforma de la PAC, con el actual agravio comparativo de grandes subvenciones para los grandes propietarios de tierras, mínimas o nulas para los pequeños agricultores y el olivar de montaña. Aunque anunciaba la constitución de un grupo de trabajo, en el Parlamento Andaluz, no llegaba a concretar las medidas a tener en cuenta“… Entre todos, vamos a intentar tener en cuenta la particularidad de cada cultivo y de cada provincia… El Consejo de Gobierno de la pasada semana, ha librado una ayuda directa, de 14,6 millones de euros, que nunca había tenido el olivar de montaña. En cuanto a las ayudas de la PAC, todos tenemos que defender que al menos se siga recibiendo el mismo dinero que hasta ahora, y eso no se hace como está haciendo el Ministro de Agricultura, no asistiendo al Consejo Agrícola Europeo donde se debatía el recorte del 14 %...”.