Ximo Puig pide que las ayudas al automóvil no sean solo para vehículos eléctricos

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha mostrado su convencimiento, sobre el Plan Especial para el Sector de la Automoción, se de que se diseñará una transición ecológica inteligente de forma que, en la configuración de las ayudas, se vincule el combate contra el cambio climático y también la realidad de nuestra industria, al recordar que el 10% de los vehículos causan el 50% de la contaminación.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la "institucionalización" de las conferencias de presidentes autonómicos de forma "más permanente" en el tiempo, y ha apostado por una acción conjunta entre el Minsterio de Sanidad y comunidades autónomas basada en una "vacunación generalizada" contra la gripe común de los sectores poblacionales más afectados, una medida que cree que influirá en la lucha contra la Covid-19, ayudando a discernir entre gripe y coronavirus.

Puig ha realizado estas peticiones durante su intervención en la decimocuarta y última Conferencia de Presidentes por vía telemática que se celebra para abordar la crisis sanitaria durante el estado de alarma, que concluirá el próximo 21 de junio. El mes que viene habrá una nueva conferencia, esta vez de forma presencial, que tendrá lugar a finales de julio, una vez se haya alcanzado un acuerdo en la Unión Europea sobre los fondos para la recuperación económica.

Puig ha valorado la utilidad del estado de alarma para evitar la propagación del virus, pero ha considerado que "ha llegado el momento de levantarnos" y para ello, ha apelado a la prudencia y responsabilidad de la sociedad.

Ha señalado que aunque el virus está controlado, sigue ahí fuera y mientras no haya una vacuna, seguirá habiendo contagios, hospitalizaciones y es posible que también la pérdida de vidas, pero ha manifestado que "la sociedad sin riesgos no existe", y ha pedido no "exagerar" ni "crear alarmismo" con esta cuestión.

"Encapsular" los brotes de coronavirus

En este sentido, ha dicho que una vez se levante el estado de alarma y se permita la movilidad por todo el territorio español, será fundamental la detección precoz de los contagios que se puedan dar y el rastreo de los contactos, sin descartar que se pueda producir alguna medida concreta y puntual de confinamiento.

Puig, ha explicado que la Comunitat Valenciana no tendrá "capacidad legal" para cerrarse a la llegada de turistas de comunidades autónomas en las que se detecten rebrotes de coronavirus, sino que estos se "encapsularán" mediante la detección precoz y el rastreo de contactos.

"Institucionalizar" las conferencias de presidentes

Precisamente, el jefe del Consell ha reclamado que este tipo de encuentros se produzcan de forma "más permanente", ya sean telemáticos o presenciales y que se elabore un reglamento que los detalle.

En su opinión la pandemia de la covid-19 ha puesto de relieve que con las competencias distribuidas, hay que buscar "mecanismos de cooperación y cogobernanza" en una España "plural" y estas conferencias no pueden depender de la decisión del presidente del Gobierno o ministro de turno.

En estado de alarma hasta el sábado

El president del Consell ha reconocido que la "fase 3 avanzada" de la desescalada que anució este sábado, y que reducirá la distancia social y ampliará hasta el 75% de forma general los aforos, es más avanzada que las medidas de otras comunidades que han alcanzado la "nueva normalidad", pero ha confirmado que la Comunitat Valenciana seguirá en estado de alarma hasta el próximo sábado.

Es la última conferencia de presidentes antes de que se levante definitivamente el estado de alarma decretado el 14 de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A partir del próximo domingo toda España alcanzará la "nueva normalidad" y se eliminarán las restricciones de movimiento, aunque seguirán vigentes algunas medidas como el distanciamiento social o la obligación de llevar mascarillas en espacios abiertos o cerrados.