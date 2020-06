El sector productor de la DO Valdepeñas da un "ultimátum" para cambiar el sistema de votación

El sector productor del Consejo regulador de la D. O. Valdepeñas lanza un “ultimátum” para cambiar el sistema de votación antes del próximo 24 de julio. En concreto, este sector productor está conformado por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, así como Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

En este sentido, todas estas organizaciones han presentado un escrito, con el mismo contenido, a la propia Denominación de Origen en la que aseguran que abandonarán este Consejo Regulador si antes de finales de julio no se cambia ese sistema de votaciones. Unos escritos a los que ha tenido acceso SER Valdepeñas. En ellos, este sector productor asegura que lleva desde hace un año intentado que esta Denominación de Origen comercialice vinos con la calidad adecuada. Sin embargo, se lamentan que "sin que hasta ahora lo hayamos conseguido".

En este aspecto, reseñan en dicho escrito que han realizado diversas manifestaciones sobre un presunto fraude en el etiquetado. Una practica que, subrayan, les llevó a presentar una denuncia con estos hechos ante la Fiscalía de Ciudad Real. Unas denuncias que se derivaron a la Audiencia Nacional, en donde se siguen precisando las distintas pesquisas. De hecho, estas denuncias, por supuesto fraude en el etiquetado de los vinos, llevaron a realizar hasta tres propuestas de sanciones, por parte de la Consejería de Agricultura.

Desde aquella denuncia, este sector productor lamenta, en este escrito, que todo sigue igual porque, reseñan, que no se ha conseguido que se controle la calidad de sus vinos y que el etiquetado corresponda con la verdadera calidad del producto. En esta línea, subrayan que existe un informe interno de esta Denominación de Origen que confirmaría estos hechos.

Además, en este informe, este sector productor confirma que ha presentado diversos escritos ante la Dirección General de Alimentación, la Dirección General de Consumo y la Consejería de Agricultura, con el objetivo de que se tomen las medidas oportunas para terminar con aquellas prácticas. Unos escritos de los que, según estas cuatro organizaciones, no han obtenido resultado alguno.

Cambio en el sistema de votación, en el seno de la D. O. Valdepeñas: la principal reivindicación

Asimismo, en este escrito, han pedido modificar ese sistema de voto. En ese punto, aseguran que siempre se han encontrado con el derecho a veto que, subrayan, tiene la asociación ASEVIValdepeñas, de la que forma parte la bodega Félix Solís. Una asociación que acumula hasta el 90 % del mercado de los vinos de esta Denominación de Origen.

En este aspecto, fuentes de las organizaciones agrarias destacan que, en la pasada comisión de Estatutos, intentaron cambiar ese sistema de votación, pero se encontraron ante la negativa de ASEVIValdepeñas. Una circunstancia que, junto con la convocatoria de la Junta Directiva de esta D. O. el pasado viernes, ha precipitado la presentación de estos escritos. Una reunión a la que, únicamente, asistieron la asociación de ASEVIValdepeñas y Maestros Bodegueros.

En estos escritos, este sector productor ha subrayado que no acudirá a ninguna otra Junta Directiva hasta que no se realice esa modificación del sistema de votaciones. Un cambio que, según estas organizaciones, busca poder aprobar acuerdos importantes y favorecedores para las funciones de esta Denominación de Origen. También, marca ese 24 de julio como fecha máxima para efectuar estas modificaciones o, si no se acuerda este cambio, aseguran estas cuatro organizaciones que solicitarán la baja definitiva de esta Denominación de Origen.

Finalmente, según fuentes consultas por SER Valdepeñas, este sector productor no descarta emprender acciones legales para que se modifique este sistema de votación. En este aspecto, estas mismas fuentes subrayan que dejan la puerta abierta a acudir al Tribunal Constitucional, puesto que valoran que este derecho a veto "no puede ser constitucional"