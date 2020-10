Ese dorado objeto del deseo

“Rabia, rabiña, chincha rabiña, que tengo… una copa de Viña Corrales… “ Me viene a la cabeza la conocida retahíla de mi infancia y no me resisto a tunearla. Tengo la certeza -por una vez en mi vida- que despierto grandes envidias entre los enófilos de medio mundo. Poder disfrutar durante un largo rato bajo la parra del patio de su casa (Bodega San Francisco Javier) de una botella de Viña Corrales es una experiencia casi religiosa.

“Viña Corrales, hijo y nieto de Camborios… Rubio de verde luna, anda despacio y garboso…”

A la sombra fresca de esta vieja parra y con una copa de Viña Corrales, la vida se ve de otro color. Por eso no he tenido más remedio que teñir los empavonados bucles morenos del protagonista lorquiano y convertirlos en dorados y brillantes. Porque Viña Corrales da la casualidad que también es “hijo y nieto de Camborios”, como les contaba la semana pasada. Y tiene unos andares realmente garbosos. Es gallardo, elegante y apuesto. Joven y adulto al mismo tiempo. Sabio y fino…

Patio de la bodega San Francisco Javier / A Copa Llena

Me siento, hablo con él… y le pregunto a bocajarro y a copa llena… (por supuesto que este es un diálogo inventado por mí)

- ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué tanta expectativa respecto a tu presentación en sociedad?

“Soy un gran vino blanco. Soy un fino”

- Eres mitad extranjero… ¿Cómo se te ocurre presentarte en sociedad en Jerez y vestido de esta manera, con estas hechuras? Es que no te han dicho que en esta ciudad las tradiciones son muy importantes…

Botella de Viña Corrales / A Copa Llena

“Sí, conozco muy bien las tradiciones jerezanas pro lo que ocurre es que yo tenía un sueño desde hace muchos años. Sentarme en una mesa y acompañar a sofisticadas elaboraciones, tanto como a sencillas materias primas. No he nacido para ser un aperitivo. He venido para quedarme, y me gusta vestirme de blanco porque soy el mejor de los vinos blancos”

- ¿Por qué no te gusta el clásico traje oscuro, de altos hombros y apuestas hechuras?... Tú tienes un gran tipo. Eres muy elegante y tienes mucha clase. Presentarte en una botella tan sencilla, tan poco jerezana…. No sé yo…

“La elección de mi traje y de mi nombre no ha sido fácil. No me podía llamar Camborio, como gran parte de la familia de mis padres adoptivos. Ni tampoco me parecía oportuno utilizar los apellidos de mis padres biológicos. Sisseck, demasiado guiri. Del Rio? González? No se… Mejor elegir el nombre de la tierra donde nace parte de mi alma. Elegí este nombre porque soy muy directo y preciso”

- Pero es un traje muy francés, muy de Borgoña… y tú siempre has apostado por la trazabilidad, por la tierra y gran parte de tus genes son y serán con el tiempo, mucho más “balbainos, del pago de Balbaina… Además en la etiqueta se representa a San Francisco Javier y los santos no tienen mucho protagonismo por tierras danesas que yo sepa….

Detalle de la etiqueta de Viña Corrales / A Copa Llena

“Ya … pero es el nombre de la calle donde está la bodega. Así de sencillo y conciso, como yo…”

- ¿Sabes que tu nombre corrales está lleno de historia y sostenibilidad? Sabías que es un ancestral arte natural de pesca de Chipiona?

“Sí. Y por eso aunque no pueda pronunciarlo bien no me importa. Me gusta mucho porque yo también soy muy orgánico y sostenible. Además soy el mejor compañero de una lubina, o como decís aquí, robalo… y de los exquisitos pescados y mariscos de esos otros corrales”

- Perteneces a una familia de vocación internacional, muy cosmopolita y exportadora … ¿Por qué no aparece en tu etiqueta el término sherry? Sólo lo veo en la contraetiqueta, en el sello del Consejo Regulador…

“Pues porque soy muy muy fino. Totalmente blanco, completamente seco, fresco y gastronómico. Soy un gran vino blanco y si en mi etiqueta destacara mucho la palabra sherry, teniendo en cuenta que voy a viajar mucho, probablemente pensarían que soy un poco dulce, un cream, un vino que nada tiene que ver con mi personalidad tan descaradamente fina”

Contraetiqueta de Viña Corrales / A Copa Llena

Terminamos nuestra charla bajo la sobra fresca de la vieja parra que cubre el patio que separa las dos bodegas. Una más dedicada a Balbaina, al Viña Corrales y la otra más “macharnudiana”, donde se está educando el hermano más joven, el que todavía no se ha “independizado” y sigue sus cursos en esta universidad San Francisco Javier. No puedo resistirme a probar en exclusivo “primeur” su solera –tiene también 5 criaderas como su hermano – y ahora mismo unos cinco años de media. No saldrá hasta dentro de dos años…aunque ya apunta maneras muy definidas y precisas. Muy fino también pero diferente, más especiado y con media talla más, un poco más gordo que su hermano.

Viña Corrales, es contundentemente fino y con bastantes años de media -unos 8 o 9 años- pleno de sustancia y sabor, lleno de energía pero delicadísimo y ligero al mismo tiempo. Destaca la gran armonía que tiene. Es muy sápido y bebestible. Te hace salivar, te pide otra copa… lo malo es que tendremos que quedarnos con las ganas porque hay todavía, muy pocas botellas. Dorado y fino objeto del deseo.