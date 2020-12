25 años apostando por la calidad y el olivar y el aceite de Sierra Mágina

La Denominación de Origen de los Aceites de Sierra Mágina está de enhorabuena ya que celebra su 25 aniversario habiendo logrado muchos de los objetivos con los que se creó. La entrada en vigor el 16 de diciembre de 1995 del primer Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina supuso el primer reconocimiento oficial de la misma, siendo ratificado en 1999 por la Comisión Europea, dándole así la oficialidad definitiva de acuerdo a la normativa europea. Fue la segunda Denominación de Origen de Aceites de la provincia de Jaén y la cuarta de Andalucía en obtener la protección geográfica del nombre para sus aceites.

Durante estos 25 años la calidad del aceite y el cuidado del olivar de Sierra Mágina ha sido la máxima de la Denominación de Origen de los Aceites de Sierra Mágina. Así lo ha puesto de relieve su presidente, Salvador Contreras, durante la presentación de actividades conmemorativas de este aniversario y de la nueva tienda virtual. “La diferenciación de nuestros aceites por la calidad y por el territorio está más que consolidada después de estos 25 años, gracias a la apuesta de los olivareros, almazaras y todos los que componen el Consejo Regulador” destacó Contreras. Son varias las marcas protegidas por la Denominación de Origen de Aceites de Sierrra Mágina que han obtenido reconocimientos del Consejo Oleícola Internacional, del Ministerio de Agricultura, Jaén Selección, etc., lo que demuestra la importante apuesta por la calidad en esta comarca.

El esfuerzo de los olivareros, almazaras y cooperativas por seguir diferenciando sus aceites es imparable en Sierra Mágina, prueba de ello es que ya son 15 entidades, de las 24 inscritas al Consejo, las que elaboran un AOVE de cosecha temprana, alcanzando un volumen de producción superior a los 200.000 kg

Contreras añadía, además de mantener la apuesta por la calidad, el objetivo me mantener la población en los municipios que integran la denominación, “… Uno de los retos importantes que nos marcamos es la de no perder población rural, que en nuestros pueblos siga viviendo la gente que vive del campo, que no tengan que emigrar y creo que la Denominación de Origen, esta figura de calidad, puede contribuir de manera decisiva a este empeño. Por eso, vamos a dedicar unas jornadas de estudio y reflexión a este tema, de la despoblación del mundo rural, vinculado a la producción de aceite de calidad en un territorio tan singular como es el de Mágina…”.

Momento de la intervención del presidente de la Coop. Stmo. Cristo de la MIsericordia, Manuel Ogallar / Antonio Plaza

En el acto también intervenía el presidente de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar, Manuel Ogallar, que recordaba, orgulloso, que su entidad fue socio fundador del Consejo y presumía de la calidad de los aceites de la comarca, “… Estamos orgullosos de que nuestra Denominación hoy cumpla el 25 aniversario… Estoy orgulloso porque, año tras año, vemos como nos estamos superando y podemos ver como este año 16 almazaras han hecho aceites tempranos… Tenemos que decir que en Mágina se produce el mejor aceite del mundo. No nos dan miedo otras denominaciones de origen, tanto de la provincia como fuera de la provincia de Jaén, porque estamos demostrando en todos los concursos de calidad que estamos siendo los primeros o estamos dentro del elenco (de los mejores)…”.

Aunque este aniversario llega en un momento complicado por la situación de la pandemia del Covid-19 y el estado de alerta, el Consejo Regulador ha preparado un amplio programa de actuaciones y eventos que se han presentado esta tarde en la sede del Consejo Regulador de laDenominación de Origen de los Aceites de Sierra Mágina. Entre ellas se encuentra la puesta en marcha de una tienda virtual, aove.sierramagina.org, para la comercialización exclusiva de aceites de nuestro Consejo Regulador. Esta plataforma de venta se ha puesto en marcha hoy y permite comprar AOVE de cosecha temprana, desde una botella, de diferentes marcas.

Otra de las actividades conmemorativas del 25 aniversario tendrá lugar este jueves 17. Se trata una cata virtual en la que participarán 30 blogueros, cocineros y periodistas de toda España. La dirigirá la jefa de panel del Consejo Regulador, Pilar Colmenero, y se probarán varios AOVEs de la presente campaña que se han enviado a cada uno de los participantes.

Entre las actividades programadas, desde ayer, ya está en marcha la tienda virtual de sus aceites, en los próximos meses, libro conmemorativo de la memoria de estos 25 años, conferencias y catas on-line dentro del programa Aula de Mágina, una nueva web e imagen corporativa y un club virtual de seguidores, que nos explicaba el gerente del consejo, Jesús Sutil.

Uno de los proyectos estrella para celebrar esta efeméride será la edición de un libro conmemorativo de la memoria de estos 25 años, que incidirá especialmente en el ámbito territorial, y donde se contará con la colaboración de universidades, científicos, fotógrafos, autoridades, y técnicos, en definitiva profesionales cualificados que compartirán su visión de la comarca y sus aceites, además de olivareros y representantes de cooperativas inscritas. Asimismo se desarrollarán otra serie de actividades como un programa de conferencias y catas on-line dentro del programa Aula de Mágina, una nueva web e imagen corporativa o un club virtual de seguidores del aceite que se beneficiarán de sorteos y promociones exclusivas y que recibirán información sobre nuestro aceite y los 15 municipios de la comarca.

Además, si la situación de la pandemia lo permite, desde la D.O. Sierra Mágina esperan poder celebrar las Jornadas Técnicas de Origen España en su sede en Noviembre de 2021, con la asistencia de representantes de más de 60 DOP e IGP.

Como retos para los próximos años, el Presidente del Consejo ha avanzado “la comercialización de un mayor porcentaje de AOVE calificado envasado por nuestras marcas, y principalmente en exportación”. Salvador Contreras ha señalado asimismo como esencial aumentar el valor percibido por los olivareros por los aceites calificados, ya que éstos se están pagando más caros, tanto en el mercado de envasado como a granel.

En definitiva, la Denominación de Origen Sierra Mágina puede presumir de haber conseguido en 25 años que sus aceites se encuentren entre los mejores del mundo y lo celebrará trabajando para seguir dándolos a conocer.

Foto de familia con representantes de algunas de las entidades presentes / CRDO Sierra Mágina

CRDO SIERRA MÁGINA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina fue reconocido en 1995, y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar, con unos 13.000 olivareros censados, en 15 términos municipales, siendo la variedad picual la principal.

Cuenta con 55 marcas de aceite de oliva 100% virgen extra amparadas por su certificación, que han obtenido los galardones más prestigiosos a la calidad de sus aceites, tanto nacionales como internacionales.

Sus aceites son muy frutados, con picor y amargor equilibrados, destacando notas de tomate, higuera y verde hierba.