La situación en el CHUAC, los cribados masivos y las nuevas restricciones, protagonistas del rap de Lora

Lora compone una canción para cada edición de A Vivir Las Rías basándose en la actualidad de A Coruña y otras noticias de ámbito navcional. Esta semana dice así:

El CHUAC no puede más ya

Los casos en el área no paran de aumentar

El CHUAC no puede más ya

A este paso no se va a poder operar

El chuac no puede más ya

El compostela nos comió las papas

Mosqueo con el dépor por la gestión de las Entradas

La Xunta deja la hostelería morir ahogada

Se cumple un año desde que nos dejó Kobe Bryant

La tierra tiembla en Granada

El FC Barcelona está tieso como una mojama

Saltan chispas en el derbi entre Lukaku y Zlatan

(Zlatan agrees)



Cribados en Arteixo

Cribados en Carral

Cribados en Cerceda

Sada y Cambre lo quieren ya

Cribados en Arteixo

Cribados en Carral

Cribados en Cerceda

Sada y Cambre lo quieren ya

El Chuac no puede más ya

3 semanas me confino

y no hablo ni con el vecino

3 semanas que si tengo un bar seguro que me arruino

3 semanas que no hay clase

3 semanas sin deporte

Pero si me toca examen en un aula yo me hacino

El CHUAC no puede más ya

Los casos en el área no paran de aumentar

El CHUAC no puede más ya

A este paso no se va a poder operar

El chuac no puede más ya



Cualquier curiosidad, suceso, protesta, comunicado, rueda de prensa en la ciudad, puede servir de inspiración a Carlos y Alejandro, los integrantes de Lora.

La banda, que lanzó su debut Lorazepam en diciembre de 2020, llamó nuestra atención durante el confinamiento con su canción Odisea, ahora forman parte del A Vivir las Rías con su composición semanal.