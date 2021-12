Mulleres Rurais retiran marcas de leche en protesta por los bajos precios que perciben por litro

Medio centenar de ganaderas, venidas de distintos puntos de Galicia, han protagonizado esta mañana una movilización en A Coruña, en defensa del sector lácteo y de unos precios justos ante una situación que no dudan en calificar de "crítica". Su movilización ha sido en el hipermercado Alcampo, donde han retirado de las estanterías la leche de las marcas Central Lechera Asturiana, President y Puleva. El precio de la leche al consumidor ha subido desde septiembre 7 céntimos en litro. A los productores lácteos les pagan en Galicia una media de 34 céntimos por litro, 4 menos de lo que les cuesta su producción.

Los costes de producción que fija el Ministerio están en los 38 céntimos.Esta Federación denuncia que la Central Lechera Asturiana y el grupo Lactalis están pagando una medida entre 30 y 33 céntimos. No da, denuncian, ni para pagar lo que les cuesta producir ese litro de leche. Señalan directamente a estas dos industrias porque marcan el precio en Galicia y arrastran al resto de industrias para que no suban. Una subida que no repercuten en los productores. La Federación de Mullares Rurais agrupa a seis mil ganaderas. En el 49% de las explotaciones ganaderas en Galicia trabajan mujeres.