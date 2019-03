Yolanda Asenjo: "Desde que estoy ciega del todo, cocino más que antes"

Yolanda Asenjo es la presidenta de la Asociación Española de Aniridia, un enfermedad congénita que afecta al iris y que, con el tiempo, puede acabar ocasionando ceguera total. Ella, por ejemplo, nació con un resto visual muy bajito, pero el pasado verano, según cuenta "se fundió la luz del todo". Una discapacidad que ha condicionado su forma de disfrutar de la comida, pero que no le impide cocinar ni tampoco disfrutar de un menú degustación con estrella Michelin.

"Aunque suene raro, cocino a ojo", explica Asenjo, quien también recurre a YouTube o a los audiolibros de la biblioteca de la ONCE. 1080 recetas de cocina, de Simone Ortega, por ejemplo. "Y el tema de los cuchillos no es problema. Yo no corto en la tabla, como Martín Berasategui. Cojo el producto con la mano y lo voy cortando. Los cortes no salen igual de bien, la juliana me sale un poco más gorda... y, si hace falta, tiro de Thermomix".

Asenjo tiene varias especialidades: carrilladas, rabo de toro, fabada, carne asada, platos de cocina italiana... También, gracias a este robot de cocina, ha podido preparar multitud de dulces. Pero señala que en casa siguen usando una versión analógica de Thermomix porque no puede ver el display digital. "Es una de las quejas que tenemos las personas ciegas. Tendrían que sacar una versión con habla".

También pide más productos etiquetados en braile —Mercadona ya tiene algunosSER— porque, según cuenta, es muy desagradable abrir una lata de conservas pensando que son aceitunas y que sea tomate frito. Ante una situación así, lo mejor es reírse y "reinventar la receta que pensabas hacer".

Se puede cocinar sin ver, como explica Asenjo, pero "el orden es importantísimo". Todo tiene que estar en su sitio y hay que poder "pasar una bayeta por la encimera y que no te choques ni tires nada". Por eso es preferible tener pocas cosas.

Pero más allá de su experiencia personal en la cocina, Asenjo ha impulsado la edición de un calendario solidario en el que han participado muchos chefs: David de Jorge, Ángel León, Dani García, Martín Berasategui, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez, Yolanda León, David Muñoz... "Nos hubiera gustado contar con más cocineras con estrella Michelin. Espero que eso cambie".

Hace unos meses, además, acudió por primera vez a un restaurante con estrella Michelin: el Monastrell de María José San Román, en Alicante. Y aunque para poder ubicar en qué zona del plato está cada ingrediente tiene que recurrir a sistemas como el de la agujas del reloj, el disfrute acaba siendo el mismo.