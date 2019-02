"Los hombres son chefs y las mujeres hacemos guisitos. Es así, por desgracia"

Rosa Tovar es cocinera, investigadora, divulgadora y traductora. Toda una vida dedicada a la gastronomía que empezó a intuirse cuando, de niña, se pasaba el día trasteando y preguntando cerca de los fogones. Una afición que acabó convirtiendo en profesión y que le ha llevado a dar clases o escribir libros de cocina, pero también a inspirar los menús del restaurante Noor de Paco Morales o a traducir recetas tan célebres como la de la paella con chorizo del chef británico Jamie Oliver.

Basta con escucharla durante unos minutos para comprender que es una de las mujeres más sabias y eruditas de España, al menos en lo que a gastronomía se refiere. Aconseja, por ejemplo, que siempre nos leamos las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado. "Es lo mínimo", dice. "Luego se lo vas a dar a tu familia".

En la entrevista concedida a Play Gastro Lalalá describe los mercados de Salamanca que visitaba de pequeña. Templos del producto "real" con cuya esencia, se ha podido reencontrar en México. "No digo que fuese mejor, pero era distinto", explica. Curiosamente, algunas costumbres de esa época ahora se antojan más necesarias que nunca para no seguir ahogando al planeta con envases y plásticos.

Tovar lleva toda su vida estudiando las cocinas del mundo (las de ahora y las del pasado). Un interés que, más allá de llevarle replicar recetas, le ha permitido comprender los entresijos de la comida y, como consecuencia, preparar platos deliciosos. A todo ese conocimiento le ha sacado partido cocinando de forma privada para banqueros, pero también montando una empresa de cátering, escribiendo libros o dando clases en escuelas como El Alambique.

"Las dudas de mis alumnos ha sido la mejor ayuda que he tenido", explica. "Yo creo que los grandes cocineros jamás han dejado atrás la historia ni la tradición. Pero luego hay muchos cocineros medianos que, efectivamente, se han creído que la cocina son espumas y esferificaciones. Y yo lo que quería explicarles era cómo cocinar cosas ricar que luego esferificar".

Rosa Tovar asume con resignación que el trabajo de los intelectuales de la cocina "es muy invisible", pero lamenta que las mujeres hayan estado "totlamente invisibilizadas) y, en algún caso, lo sigan estando: "Los hombres son chefs y las mujeres hacemos guisitos. Es así, por desgracia. Lo he vivido y lo sufrido".

En su opinión es fácil caer en justicias al intentar explicar los porqués, pero no hay duda de que la cultura occidental es machista por naturaleza: "Las tres grandes religiones monoteístas son machistas porque las culturas de las que provienen ya eran así. No es que los hombres sean malvados y maltraten a las mujeres, aunque algunos sí lo hagan. Los hombres nacen con algunas ventajas, pero no las ven y les resulta muy difícil prescindir de ellas en beneficio de las mujeres".

Tovar pone como ejemplo una situación a la que tuvo que enfrentarse María Marte cuando era la chef del Club Allard, con dos estrellas Michelin. "Un cliente encantado con la comida pidió que saliera el chef y salió ella: mujer, caribeña y mulata. El cliente no se lo creía y volvió a exigir que saliera el chef. Eso te da una idea de la consideración que algunos siguen teniendo de la mujer como cocinera".