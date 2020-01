El virus de la mala uva

Qué largo se me está haciendo este año. La próxima vez podríamos celebrar el cambio de año a la 1:00 en vez de a las 12:00, y nos ahorrábamos uvas y tiempo. No sé cómo no se les ocurrió esto a nuestros dirigentes cuando empezaron con los recortes. Es llamativo que en un país donde se ha acuñado la expresión “tener mala uva”, invoquemos a la suerte hartándonos de uvas. Así no vamos a levantar cabeza. Esto no es una predicción sino un presentimiento, que viene a ser lo mismo, pero en tímido.

Creo que este año que acabamos de estrenar vamos a enterarnos todavía menos de nada. De entrada, no tenemos claro si aún seguimos en la misma década o ya estamos en la siguiente. Las cosas siempre empiezan después. Somos lentos de reflejos y por eso, cuando éramos cazadores y cazadoras – no me refiero a la prenda- inventamos los hoyos con pinchos y todo ese tipo de trampas.

A veces, se pone el inicio del siglo XX en 1914, con la I Guerra Mundial. Pero, pensar así es de pobres, por lo que tiene ir siempre a lo gordo. Lo más normal es que un año, o una década, o un siglo, o un milenio – que todo esto hemos visto llegar- entren en la vida como uno entra en una panadería: viendo cuánta gente hay y sin mirar la hora.

¿Desde cuándo estamos en el siglo XXI? En Corea, se considera que en el momento de nacer todas las personas tienen un año de edad, pues los años de vida no los cuentan a partir de cero como nosotros. Es lo más parecido a una renta básica universal de tiempo. Y de las buenas, porque el tiempo es oro. Tal vez, nuestro siglo XXI empezó con el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 o ¿acaso fue el tsunami de Indonesia en 2004 quien nos avisó de la llegada de un nuevo clima mundial? Otro día hablaremos de los felices años 20 y de cuando el mundo dijo “a vivir que son dos días".