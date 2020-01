Los productores de mejillones y ostras del Delta del Ebro estiman unas pérdidas en torno al 65%

Seguimos actualizando las cifras que deja la borrasca 'Gloria', que está causando importantísimos destrozos en el Mediterráneo. Al menos nueve personas han muerto a causa del temporal y otras cuatro están desaparecidas. En 'La Ventana' hemos conocido dos testimonios de personas afectadas por este temporal en Tarragona y en Teruel.

Delta del Ebro - Destrozos "importantísimos" en las bateas

El impacto del temporal se ha dejado sentir también en las bateas de moluscos del Delta del Ebro con unas pérdidas en torno al 65% en la cría de mejillón y ostra, según la estimación provisional de la Federación de Productores. Su gerente, Gerardo Bonet, ha explicado en La Ventana que "las evaluaciones provisionales de las bahías del Fangar y Alfacs evidencian destrozos en las estructuras de la mitad de la bahía norte -la más afectada- y alrededor de un diez o quince por ciento en la zona sur".

Sólo en el Delta del Ebro la producción anual de molusco ronda los cinco millones de kilos de mejillón y los 500.000 kilos de ostra rizada, lo que supone cinco o seis millones de unidades al año. "Los daños son importantísimos y obligarán a tener que empezar la cría de cero porque los destrozos son tales que obligará a anclar de nuevo los bloques de hormigón en el fondo de la bahía y reconstruir el emparrillado de madera que soporta las bateas", ha lamentado Bonet que el próximo lunes mantendrá una reunión con el Departamento de Pesca para evaluar daños y estudiar posibles ayudas.

La concesión de estas bateas data de hace 56 años y en todo ese tiempo los productores de molusco del Delta no recuerdan un impacto semejante con viento de Levante. "Olas de nueve metros y una fuerza del viento tal con el Levante en esta zona no lo hemos visto nunca. De hecho se aprecia perfectamente en los destrozos, las estructuras que más han colapsado son a las que les daba directamente el viento de Levante, mientras que las que estaban en segunda o tercera fila digamos, se han salvado o medio se han podido salvar".

Teruel - La nieve destroza el tejado del polideportivo y del bar

El Gobierno de Aragón ha confirmado que hay medio centenar de municipios incomunicados. Carmen Montero es alcaldesa de San Martín del Río, una pequeña localidad de apenas 80 habitantes que sigue cercada por la nieve.

Teniendo en cuenta que se trata de un pueblo de la conocida como 'España vaciada' y que la población del municipio está envejecida, el consistorio ha tenido que contratar maquinaria y personal de la zona para que les ayuden a limpiar las calles de nieve: "En el pueblo yo ayer me quejé de que no teníamos gente, no teníamos máquinas y al final se te despierta un poco el ingenio y hemos buscado gente que sabe conducir y que tiene maquinas".

También les ha echado una mano la gente del pueblo que podía, aunque también dentro de ese grupo había "gente que no quiere colaborar. Hay gente con edad de colaborar y que no lo hace", lamentaba la alcaldesa.

"Hemos intentado abrirnos camino", ha explicado Carmen Montero cuya preocupación ahora es la previsión meteorológica; principalmente que no se forme hielo: "Esperemos que no llueva y que no bajen las temperaturas".

El temporal no solo ha llenado las calles de nieve -"igual había 30-40 centímetros de nieve", comentaba la alcaldesa- si no que ha hundido la techumbre del polideportivo municipal "que es una monada de sitio" y también ha terminado con la techumbre del teleclub que hace las labores de bar del pueblo. La alcaldesa reconoce que nunca había visto algo parecido en San Martín del Río: "En mis 61 años no he visto nevar de esta manera", ha asegurado.