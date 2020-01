Arantza Miralles: adiós a la Librería Gastronómica Aliana

Cuando Ana Adarraga tuvo que hacer frente a "la crisis de los grandes almacenes", en 1983, optó por convertir Aliana en una librería especializada en gastronomía que, con el tiempo, ha llegado a contar con más de 7.000 referencias distintas. Su hija Arantza Miralles (San Sebastián, 1961) se puso al frente del negocio en el año 2000 y, desde entonces, no ha dejado de recomendar títulos a sus clientes: chefs, periodistas, estudiantes, aficionados a la cocina y, últimamente, también "chicos jóvenes que dicen que a su novia no le gusta cocinar". Pero las ventas han ido cayendo y, el próximo día 31, Aliana cerrará sus puertas definitivamente.

¿Por qué se venden menos libros en pleno boom de la cocina en televisión y justo cuando más títulos gastronómicos publican las editoriales? "El libro de fácil venta está en todas las librerías y la gente compra mucho por internet", explica Miralles. "Nosotros no podemos dejar de cobrar los gastos de envío ni podemos acceder a los descuentos de las grandes cadenas. ¡Pero lo hemos intentado todo! Le pido a la gente que no descuide los comercios de su barrio porque si cierran se pierde un legado y acabaremos trabajando todos para las grandes multinacionales".

Las estanterías de Aliana, ya medio vacías. / C. G. CANO

La librera donostiarra asegura que, más allá de ahondar en la crisis del pequeño comercio, con el cierre de una librería como la suya se pierden muchas cosas: las conversaciones con el librero, las amistades que se han fraguado entre clientes de la tienda... y también un pedacito de historia de la ciudad.

Desde que tomó la decisión, Miralles no ha dejado de escuchar lamentos y recibir mensajes. No le apetecía nada conceder esta entrevista, de hecho, y al recordárselo se emociona. Pero al final le puede la pasión por su trabajo y no deja de explicar anécdotas vividas entre sus libros. "¡Néstor Luján era un sabio, un erudito!", explica. "Tuve la suerte de conocerle y me ha hecho mucha silusión que Debate haya reeditado su Historia de la Gastronomía".