Vidas que importan muy poco

Su meta en la vida es transformar el dolor en justicia y para ello trabaja todos los días: “Hay muchas historias de vidas maravillosas que naufragan ante la pasividad de los gobiernos”. Son palabras de Helena Maleno (El Ejido, Almería, 1970), activista y cofundadora de la oenegé Caminando Fronteras, una organización que trabaja para proteger los derechos de los migrantes que llegan a España.

Dicen de ella que es la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho de Gibraltar, algo que le ha ocasionado muchos problemas. En marzo de 2019, por ejemplo, un Tribunal de Tánger archivó el caso en el que se le acusaba de tráfico ilegal de personas y de favorecer la inmigración irregular por los avisos que desde Caminando Fronteras se hacen a Salvamento Marítimo. No encontraron indicios de delito en su trabajo. Aquel archivo ponía punto final a una investigación iniciada en 2012 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional española que en 2017, tras archivar también su expediente por no encontrar pruebas suficientes para inculparla, fue reabierta por las autoridades marroquíes. Aquello finalmente no prosperó, de haberlo hecho, Maleno hubiera tenido que enfrentarse a una pena de prisión, incluso, a cadena perpetua. La verdad ganó el juego. Defender derechos no es un delito.

Caminando Fronteras, creada en 2008, ha denunciado en muchas ocasiones la desprotección que desde hace tiempo sufren sus activistas en la frontera sur española. Este colectivo trabaja para salvaguardar la protección de los derechos de los migrantes que llegan a nuestro país ofreciendo asistencia telefónica a aquellos que arriesgan sus vidas en su travesía hacia Europa, tanto por tierra como por mar. Una vez que reciben la llamada de los migrantes pidiendo auxilio, alertan a las autoridades de España, Marruecos y Argelia. También les ofrecen apoyo legal y sanitario y documentan los abusos de derechos humanos que se cometen a ambos lados de las fronteras. “La mayoría de las veces el control migratorio suele imponerse a la vida de las personas, eso es horrible”, afirma Maleno.

ACNUR denuncia las condiciones de los migrantes durante el estado de alarma y pide un "alojamiento digno" La representación en España de ACNUR ha trasladado al Gobierno que la situación de los migrantes y solicitantes de asilo que se hacinan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla requiere respuestas urgentes

893 fueron las personas que perdieron la vida intentando llegar a España en 2019. Este año, las entradas irregulares han caído un 34,1% durante el Estado de Alarma decretado por el gobierno ante la crisis sanitaria. Todas las vías de acceso han experimentado un descenso a excepción de la ruta por mar hacia las Islas Canarias donde las llegadas en patera se han multiplicado casi por ocho respecto al mismo periodo de 2019, según fuentes del Ministerio del Interior. Dicho de otro modo: del 16 de marzo al 15 de abril de 2020 han llegado a Canarias 551 migrantes frente a los 73 de 2019. El coronavirus no es para ellos el peor enemigo, huyen del hambre y de la violencia que sufren en sus países de origen.

El colectivo de migrantes en situación administrativa irregular es uno de los más castigados por esta crisis sanitaria. No se puede decir que su día a día antes de que se decretara el Estado de Alarma fuera fácil pero podían sobrevivir trabajando en el campo o gracias a la ayuda de muchas oenegés. Ahora su vida se ha desmoronado porque además de no poder salir para trabajar, su situación irregular les impide acceder a ninguna de las ayudas puestas en marcha. La crisis por el covid-19 les ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social. Por ello más de 900 colectivos y oenegés, entre las que se incluye Caminando Fronteras, han lanzado la campaña “Regularización ya”, una campaña que pide la regularización de todos los migrantes que viven en territorio español. “Papeles” para garantizar que todos puedan hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. “Son ciudadanos de segunda, les hemos excluido y el confinamiento es aún más cruel con ellos. Nos olvidamos de que muchos están ahora sacando nuestro país adelante, trabajando como temporeros, en el campo, haciendo trabajos que los españoles no quieren”, concluye nuestra invitada.

