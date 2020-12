Arriba y abajo: Dickens en la España del siglo XXI

Las finanzas del rey emérito

Ayuso ha verbalizado esta semana que "no todos somos iguales" , pero algunas instituciones del Estado también nos lo han dejado ver. Hace semanas que conocíamos el uso que Juan Carlos I, sus hijas y sus nietos habían hecho de las famosas tarjetas black. Hacienda no había iniciado ninguna actuación sobre las cuentas del que algunos ya nombran como “ese hombre del que usted me habla”. La Justicia tampoco le había notificado el inicio de actuaciones. Ha tenido que ser él mismo, o sus representantes legales, los que han decidido regularizar 678.393 euros mediante una declaración complementaria ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid. Lo que desconocíamos hasta ayer es que la Fiscalía le había avisado de que se le estaba investigando. Esa regularización supone un incremento patrimonial que , según el experto al que consultes, varía entre ochocientos mil y un millón seiscientos mil euros . La pregunta que nos queda es: ¿por qué razón un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, financió estas tarjetas? ¿Fue altruismo? ¿Esperaba algo a cambio?

Infraviviendas

Algunos políticos que se esfuerzan día tras día por justificar las actividades económicas del rey emérito, no dudan en criminalizar a quienes arriesgan su vida por tener un futuro o a quienes carecen prácticamente de todo. El miércoles pasado ardía un edificio en Badalona en el que se alojaban un centenar de personas sin techo. Murieron tres de los ocupantes y una veintena resultaron heridos. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, esgrimía que las personas que estaban en la nave eran delincuentes que se dedicaban al trapicheo de drogas.

Algunos vecinos de la Cañada Real, en Madrid, llevan meses sin suministro de luz eléctrica. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía antes de ayer, en el Pleno de la Asamblea, que los cortes se derivan de sobrecargas por plantaciones ilegales de marihuana y que buena parte de los vecinos tiene un Porsche esperando a la puerta. Nuestros compañeros de Redacción Madrid hicieron ese mismo jueves el programa de “La Ventana” desde la Cañada Real. Lo hicieron sin suministro eléctrico, alumbrándose con linternas y calentándose con estufas. Javier Casal charlaba con Rashida, madre de seis hijos, que nos contaba que las labores diarias (lavar, cocinar, ducharse...) podían realizarlas con muchas dificultades, pero lo que realmente le preocupaba era que sus hijos no pudieran hacer los deberes en condiciones. No, Rashida no tiene un Porsche ni cultiva marihuana.

Prohibido mendigar en Alicante

La situación de las personas sin hogar se ha visto agravada por la pandemia. Son más y tienen menos medios. Esta situación de vulnerabilidad podría empeorar aún más con las normativas que tienen en marcha algunos ayuntamientos. Es el caso de Alicante, con la Ordenanza de Convivencia Cívica, que pretende erradicar la mendicidad y la prostitución de las calles de la ciudad. Numerosos colectivos sociales se han manifestado contra la norma. El alcalde, Luis Barcala, del Partido Popular, que gobierna junto a Ciudadanos, y con el apoyo de VOX, se ha comprometido a “revisar” la ordenanza, pero de momento esta sigue ahí sin ningún tipo de cambios.

Los niños, las principales víctimas

La Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social daba a conocer esta semana unos datos que inciden en ese punto. El covid se ha cebado con los niños, que ahora son más pobres, sobre todo por el paro de los padres, que afecta especialmente a los hogares monoparentales.

Las ayudas que nunca llegan

Alrededor de cuatro mil personas fallecieron en noviembre en las listas de espera de la dependencia, en lo que va de año ya son unas 51.000. Son datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que piden el efectivo cumplimiento de la ley de dependencia aprobada hace 14 años. El laberinto burocrático hace que miles de personas tarden años en recibir las ayudas.