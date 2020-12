Liam Robinson, Sandro Rosell, Quique Setién... El Larguero especial de Navidad 2020

En El Larguero especial de Navidad ha recopilado algunas de las mejores entrevistas del 2020 y algunos de los momentos más importantes del año.

Uno de ellos fue sin duda la pérdida de nuestro queridísimo Michael Robinson. Su hijo Liam lamentaba en el programa su pérdida, pero agradecía todo el cariño recibido. "Ha sido acojonante. Cuando mi padre decía que mi padre se sentía español... Ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué España es tan grande. Se ha ido sintiéndose español. Ha sido impresionante todo el apoyo de todos, de todos los que han trabajado con él, es un orgullo tremendo", explicaba.

"Él ha llevado la enfermedad cómo ha querido, dijo que no le iba a matar en vida. No cambió nada. Vivía una vida muy romántica y la contaba de la misma manera, era como le gustaba pintar ese dibujo. Orgulloso por todas partes. He tenido la gran suerte de que mi padre era también mi mejor amigo", añadía.

Un gran amigo suyo, Carles Francino afirmaba que "todas las cosas bonitas que se han dicho de Michael se resumen en su sonrisa. Mejoraba a los que estábamos cerca".

Raúl Ruíz agradecía: "Soy un producto de Michael Robinson", mientras que Antoni Daimiel destaca que "Michael nos hacía ser valientes".

Otra irreparable pérdida de este 2020 fue la de Lorenzo Sanz. Su hijo, Fernando Sanz, atendía la llamada de El Larguero para recordar su figura.

"Las pasiones de mi padre eran la familia y luego el Real Madrid, por ese orden, lo feliz y pleno que estaba por todo lo que tenía alrededor de la mesa, y hoy lo he estado hablando con mi madre", señalaba.

Además, apenado por su repentina muerte, lamentaba que le "quedaron muchas cosas por decir, pero uno nunca piensa que su padre con 76 años estando perfectamente de un día a otro va a pasar lo que lamentablemente ha pasado. Por suerte, mientras estuvo en la UCI pudo tener un teléfono y le pudimos mandar mensajes, siempre con la corazanada y la idea de que iba a volver a casa",

También se nos fue Radomir Antic. Su hijo Dusan aseguraba que "sinceramente, no nos lo esperábamos, llevaba tiempo enfermo pero no nos parecía tan grave. Estaba mejorando mucho. Pero en dos días se nos fue".

"No te puedes imaginar el vacío que tengo. Estamos en casa con mi madre... pero no te puedes imaginar. La sonrisa de mi padre. Con mi padre hemos ido al Wanda, Camp Nou, Bernabéu... y jamás ha tenido ni un solo problema con los aficionados", recordaba.

Otro que era casi como un hijo para Radomir era Milinko Pantic. "A mí me faltan palabras para describir cómo era el míster y lo que hizo por mí: apostó por mí, fue valiente... Era una persona muy diferente. En todo, no sólo en fútbol. Era una persona muy inteligente, además de grandísimo entrenador. Grandísimo padre, abuelo, amigo de todos... Su casa estaba abierta para todo el mundo", decía a El Larguero.

También por el programa líder de la noche deportiva ha pasado este 2020 Sandro Rosell, tras salir de la cárcel. Nos explicaba que durante su estancia se apoyó en su familia: “Me agarré a la familia, a mi compañero. A las personas que aún creían en mí”.

“Una fiscal se levanta por la mañana y decide investigar a un empresario catalán por sus actividades en Brasil. No se entiende. No había denuncia previa ni nada", lamentaba.

Futbolísticamente, opinaba: “Para mí debería haber segunda parte con Neymar. Yo le haría dos contratos: uno deportivo y otro de comportamiento. Estoy convencido de que él quiere volver al Barça”.

Todavía como entrenador del Barcelona pasó por los micrófonos de El Larguero Quique Setién.

"Aquí casi todo se retransmite a través de los medios y esto sí que es un problema. Es normal que haya divergencias y desacuerdos y conflictos. Lo que no es normal quizá es que todo esto salga de la manera en que lo hace. Esto sí que me llama un poco la atención y yo trataría de cuidarlo”, denunciaba.

Sobre Xavi Hernández, a quien se había ofrecido el banquillo blaugrana antes que a él, nos decía: "Ojalá venga y lo haga muy bien. Ha sido un futbolista enorme que tiene perfectamente grabado el estilo de este club. Luego es verdad que jugar y entrenar a un equipo de estos es totalmente diferente, pero esa experiencia la hemos pasado todos. Es normal que quiera venir".

Saúl Ñíguez, que impulsó una iniciativa para ayudar a los más necesitados durante el confinamiento, explicaba a El Larguero que "todos los que tenemos salud somos unos privilegiados. Solo pienso en la salud de todos los afectados".

"Es durísimo estar este tiempo encerrado en casa y es difícil de llevar, pero tenemos que tener claro que la forma de ayudar a estos sanitarios es hacerlas caso en todo lo que dicen. Por eso, invito a toda la gente a que se quede en casa", sentenciaba.