Sergio Ramos ya se ha despedido del madridismo. El central ha comparecido en rueda de prensa para despedirse del club del que ha formado parte los últimos 16 años y el Sanedrín de El Larguero analiza las causas de la salida del camero.

Antonio Romero: “Cada parte tiene su cuota de responsabilidad. El Real Madrid se vio obligado a ponerle una oferta, porque otra cosa hubiese sido inexplicable. Esa oferta fue la mínima exigible y Ramos ha medido mal las fuerzas del pulso en las negociaciones. Creo que ha sido una oferta abriéndole la puerta. En el Real Madrid molestaba el rol de Ramos en el vestuario”.

Antón Meana: “Me parece un matiz importante saber si ha rechazado la oferta o no lo ha respondido. Hoy Ramos ha ganado el relato, pero era evidente que la oferta ya no estaba vigente. La temporada termina mañana y el Madrid ha cambiado de entrenador y ha fichado a Alaba. Evidentemente sabía que tenía fecha de caducidad”.

Mario Torrejón: “Ramos dijo que no iba a aceptar la única oferta que había. Dijo que había que planificar sin él”.

Javier Herráez: “Con la marcha de Ramos pierden ambos: jugador y club. Ramos se ha ganado el derecho de continuar en el club. Si el gol de La Décima no entra, el Madrid no empieza con su historia, Ancelotti no sigue un año más… Es parte del escudo del Real Madrid. El club tendría que haberle abierto la puerta, aunque fuese la semana pasada o una hora antes. Es diferente al resto”.

Julio Pulido: “No me esperaba este desenlace en ningún momento. ¿No merece perdón Ramos, que se ha equivocado? ¿No merece perdón cuando admite que va a aceptar el contrato los últimos días? Florentino Pérez pasará a la historia como el presidente que le dijo que no a Ramos”.

Dani Garrido: “Si le llega tres años de un City, PSG… ¿Hubiera preferido un año en el Madrid? ¿Su intención era quedarse en el Real Madrid a toda costa? Lo dudo mucho”.